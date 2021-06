Structures publiques : Opération main propre, des têtes déjà tombées

La gestion des structures publiques est passée au scanner par le gouvernement ivoirien. À mi-parcours de cette opération main propre, plusieurs responsables de ces EPN, dont Bilé Diéméléou, DG de l'ARTCI, sont d'ores et déjà sur la sellette.

Vaste audit des structures publiques, plusieurs DG aux portes de la MACA

Coulibaly Lamine, Directeur général de l’Agence de gestion foncière (AGEF) croupit à la Maison d’arrêt et de correction d’Abdjan (MACA) depuis le 14 juin dernier pour des faits « d’escroquerie portant sur la somme de 998 172 572 francs CFA, enrichissement illicite et blanchiment de capitaux ».

Le président Alassane Ouattara avait par ailleurs mandé et ordonné à tous les huissiers de justice, aux procureurs généraux, aux procureurs de la République près les Tribunaux de première instance d’y tenir la main; à tous commandants et officiers de la force publique, de veiller à la stricte application du mandat délivré contre le sieur Coulibaly.

Il s’agit en effet d’une vaste opération concernant la gestion de certaines structures publiques à la suite d’investigations préliminaires qui ont mis en lumière quelques dysfonctionnements dans la gouvernance. Aussi, sous l’impulsion du Premier ministre Patrick Achi, des audits sont-ils en cours en vue de passer à la trappe les présumés auteurs.

À en croire le communiqué du Gouvernement y afférent, certaines structures et leurs responsables ont été épinglés à mi-parcours de cette opération. Il s’agit de :

- L’Agence de Gestion Foncière (AGEF) : Le DG Coulibaly Lamine

- La Nouvelle Pharmacie de la Santé Publique (NPSP) : Le DG Yapi Ange Désiré, le DAAF, Cissé Idrissa, le DL, Coulibaly Tiélivigué Gbon

- L’Autorité de Régulation des Télécommunications/TIC de Côte d’Ivoire (ARTCI) : Le DG Bilé Diéméléou

- L’Agence de Gestion et de Développement des Infrastructures Industrielles (AGEDI) : Le DG Ouattara Youssouf

Le premier cité fait l'objet d'une procédure, comme nous le rappelions à l'entame de cet article. Quant à Ouattara Youssouf, DG de l'AGEDI, il avait été condamné, le 10 février 2021, par la Cour des comptes à rembourser 3 milliards FCFA à l’État de Côte d’Ivoire pour dépenses non justifiées. "Moi je n’ai aucun souci avec ma gestion. Quand on aura l’arrêt, on pourra en parler. Sinon actuellement je n’ai aucun élément", avait-il lâché à L'intelligent d'Abidjan en février dernier.