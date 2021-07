Terrorisme : L'effroyable bilan des attaques djihadistes au Nord

La Côte d'Ivoire fait face à une persistante menace de terrorisme dans le nord du pays. Le dernier bilan dressé par le Conseil national de sécurité (CNS) est d'autant plus alarmant que le président Alassane Ouattara a instruit le ministre de la Défense pour des actions « pertinentes ».

Les fermes instructions de Ouattara pour venir à bout du terrorisme

Mars 2016, la station balnéaire de Grand-Bassam est frappée par une attaque terroriste revendiquée par le groupe djihadiste Al-Mourabitoune. Quatre années après, c'est la localité de Kafolo, frontalière au Burkina Faso, qui est prise d'assaut par ces marchands de la mort. 14 éléments des Forces de défense et de sécurité (FDS) sont tombés au champ d'honneur, et 6 autres blessés.

D'autres localités du septentrion ivoirien ont par ailleurs fait l'objet d'attaques persistantes. Le terrorisme, faut-il l'avouer, est en passe de gagner davantage de terrain sur le territoire ivoirien. Certaines sources bien introduites révèlent un recrutement en cours par ces djihadistes dans les localités du nord.

Aussi, la réunion du Conseil national de sécurité (CNS) tenue, jeudi, fait état de deux dernières attaques perpétrées courant juin :

- L’attaque de la localité de Tougbo, située dans le département de Bouna et frontalière du Burkina Faso, par des individus armés non identifiés, le 07 juin 2021, qui a causé la mort d’un (01) militaire ivoirien, et ;

- L’explosion d’un Engin Explosif Improvisé (EEI) sur l’axe Téhini - Togolokaye, au passage d’une patrouille de reconnaissance des Forces Armées de Côte d’Ivoire (FACI), le 12 juin 2021, qui a fait 03 morts dont 01 gendarme et 02 militaires ainsi que 06 blessés.

Ces deux attaques sont aussi bien préoccupantes qu'alarmantes dans la mesure la carte du terrorisme s'étend de plus en plus dans cette zone du Nord ivoirien. Cependant, le Président Alassane Ouattara, qui présidait le CNS, a tout d'abord « fermement condamné ces différentes attaques et encouragé les Forces de Défense et de Sécurité à redoubler de vigilance et à poursuivre, de façon résolue, leurs efforts dans la lutte contre le terrorisme ».

Le Président de la République a par ailleurs instruit son frère cadet, Téné Birahima Ouattara, ministre de la Défense, à l’effet de finaliser, dans les meilleurs délais, « toutes ces actions jugées pertinentes ».

« Ces actions portent, notamment, sur l’augmentation des effectifs, la mise à disposition d’équipements et de matériels adaptés à la lutte contre le terrorisme et la mise en place d’un système renforcé de renseignements », précise le communiqué du Conseil.

À noter que le ministre de la Défense a négocié avec une firme espagnole, l’acquisition de 150 véhicules légers et des blindés anti-mines pour la gendarmerie nationale.