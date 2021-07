Rentré d'exil, Akossi Bendjo appelle Bédié et Ouattara au dialogue

Noël Akossi Bendjo a regagné la Côte d'Ivoire le samedi 3 juillet 2021 après trois ans d'exil. Le secrétaire exécutif du PDCI (Parti démoctratique de Côte d'Ivoire), chargé de la mobilisation, a invité son mentor Henri Konan Bédié et le président ivoirien Alassane Ouattara au dialogue.

Akossi Bendjo est rentré après trois ans d'exil

Il y avait de la joie au siège du PDCI (Parti démocratique de Côte d'Ivoire) le samedi 3 juillet 2021. Et pour cause, Noël Akossi Bendjo a retrouvé les siens après avoir passé trois années en exil. L'ancien maire de la commune a été accueilli par une foule de militants venus lui témoigner leur affection.

Pour sa part, le secrétaire éxécutif du parti septuagénaire n'a pas caché son plaisir. "Éloignés, mon épouse et moi de notre pays, de notre famille politique, mais surtout de notre maison commune, la Maison du parti qui nous ouvre aujourd’hui grandement les portes avec tant de chaleurs", a déclaré le secrétaire exécutif du PDCI en charge de la mobilisation.

Jugé par contumace en 2019, Akossi Bendjo avait été condamné à 20 ans de prison ferme et à plus de 10 milliards de francs CFA par le tribunal correctionnel d'Abidjan. Le proche d'Henri Konan Bédié était accusé de détournement de fonds et de graves déviations dans sa gestion de la mairie du Plateau relevant du maniement des fonds communaux, du faux en écriture publique, et du détournement de fonds portant sur des milliards F CFA .

Il a appris la nouvelle de sa condamnation alors qu'il se trouvait à Paris. "Je suis rentré d’exil sans haine, sans vengeance, je suis rentré avec amour, tolérance, esprit de paix et de réconciliation", a confié Noël Akossi Bendjo qui a invité les Ivoiriens à mettre de côté leurs velléités partisanes qui ne servent que leurs intérêts égoïstes.

Au cours de son allocution, l'ex-maire du Plateau a encouragé Alassane Ouattara et Henri Konan Bédié à "poursuivre le processus de décrispation qu’ils ont engagé en vue de la réconciliation totale des fils et des filles".