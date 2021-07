Kandia Camara remplace Hamed Bakayoko à la mairie d'Abobo

Kandia Camara, 61 ans, est le nouveau maire de la commune d'Abobo. La ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, de l'Intégration et de la Diaspora, remplace ainsi Hamed Bakayoko, décédé le 10 mars 2021. Elle a été désignée à l'issue d'une rencontre à laquelle ont pris part les délégués du RHDP (Rassemblement des houphouëtistes pour la démocratie et la paix) et le directeur exécutif Adama Bictogo le mardi 6 juillet 2021.

La nouvelle est tombée le mardi 6 juillet 2021. Quatre mois après le décès d'Hamed Bakayoko, les délégués du RHDP (Rassemblement des houphouëtistes pour la démocratie et la paix) ont désigné leur nouveau maire. En présence d'Adama Bictogo, à l'unanimité, ils ont porté leur choix sur Kandia Camara pour conduire la destinée de la commune d'Abobo.

"Ce mardi 6 juillet 2021, les délégués du RHDP d'Abobo se sont réunis en présence du directeur exécutif, monsieur Adama Bictogo et des délégués départementaux d'Abidjan pour désigner le successeur à feu Hamed Bakayoko à la tête de la commune d'Abobo. À l'unanimité, ils ont porté leur choix sur ma modeste personne, comme la candidate unique à ce poste", a déclaré Kandia Camara.

Il faut savoir que trois personnalités proches d'Alassane Ouattara étaient pressenties pour succéder à Hamed Bakayoko. Kandia Camara, la cheffe de la diplomatie ivoirienne, Jeanne Peuhmond, qui occupe le poste de première adjointe au maire, mais également Brahima Ouattara, le 4e adjoint au maire.

Cependant, la ministre des Affaires étrangères, qui a refusé la mairie en 2018, était en pôle position pour succéder à Hambak. Finalement, c'est elle qui aura la lourde tâche de poursuivre l'oeuvre entamée par l'ex-Premier ministre ivoirien.

Hamed Bakayoko est décédé le 10 mars 2021 en Allemagne à l'âge de 56 ans. L'ancien député de Séguéla, confirmé dans ses fonctions de Premier ministre le 30 juillet 2020, était hospitalisé à l'hôpital américain de Paris avant d'être transféré à l'hôpital Fribourg-en-Brisgau en Allemagne.