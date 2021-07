Des pasteurs devenus boucantiers, un chantre se transforme en Dj

Une vidéo du pasteur Wilfried Zahui, jetant des billets de banque sur le chantre Richard Krémé, suscite la polémique sur la toile.

Le pasteur Wilfried Zahui et Richard Krémé au cœur d’une vive polémique

Le pasteur Wilfried Zahui a véritablement fait parler de lui au concert du chantre Ks Bloom, dimanche 4 juillet au palais de la Culture de Treichville. L’homme de Dieu est monté sur la scène et a déversé des liasses de billets de banque sur le jeune artiste.

Ce geste de boucantier a suscité de nombreuses réactions sur la toile. Certains observateurs estimant qu’un homme de Dieu ne devrait pas s’adonner à un tel spectacle en public.

Cependant force est de constater que le Pasteur Zahui n’était pas à son premier travaillement le dimanche dernier. Il s’était déjà mis dans la peau de boucantier lors du concert du chantre ivoirien Richard Krémé, qui a eu lieu il y a quelques jours.

Dans une vidéo postée sur la toile dans la soirée du mercredi, l’on aperçoit l’Homme de Dieu, déverser plusieurs billets de banque sur le chantre qui, visiblement très heureux de recevoir ces billets, s’est transformé en un véritable Disc Jockey.

‘’Il m’a dit Richard, je viens te soutenir très très fort et il est en train de confirmer. Il s’appelle Wilfried Zahui, il a vraiment confirmé. Il va me tuer, faut me tuer, Wilfried Zahui, il veut me tuer‘’, a chanté Richard Krémé.

Cette vidéo a bien évidement suscité les réactions de plusieurs internautes dont la plupart ont affiché leur étonnement de voir de "fervents" chrétiens copier une pratique jugée mondaine.

‘’ C’est le nom du Coupé-décalé qui est gâté, sinon y’a son couper pasteur oh ! ‘’, a ironisé un internaute quand un autre écrivait: ‘’Hum le pouvoir de l'argent sur l'homme est vraiment sacré. Le gars a carrément oublié les versets bibliques face à l'argent, et demain, c'est pour dénigrer les artistes du Coupé-décalé‘’.