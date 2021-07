Bénin: L'effectif de la police s'enrichit de 600 nouveaux éléments

Au Bénin, six cents nouveaux éléments ont officiellement intégré, ce jeudi 8 juillet 2021, les effectifs de la police béninoise, informe la Nouvelle Tribune, un média béninois en ligne.

Bénin: 600 nouveaux policiers intègrent les rangs de la police nationale

Les effectifs de la police nationale du Bénin, se sont enrichis de 600 nouveaux éléments présentés officiellement ce jeudi 8 juillet 2021, après 9 mois de formation. La cérémonie présidée par Alassane Seidou, le ministre béninois de l' Intérieur et de la sécurité, a eu lieu à l' École nationale des brigadiers de police de Porto-Novo.

" Ils ont, durant neuf mois, été moulés dans cette école pour faire d’eux de véritables acteurs de la sécurité des personnes et des biens à l’heure où notre environnement géostratégique incertain et imprévisible ne cesse de se complexifier », a déclaré Soumaïla Yaya. Le directeur général de la police républicaine assure que la formation professionnelle dispensée à ces jeunes agents de police, leur aura permis d'acquerir le savoir, le savoir-être et le savoir-faire qui sont en parfaite adéquation avec les exigences sécuritaires du moment.

Pour sa part, le ministre de l’Intérieur et de la sécurité publique a rappelé aux jeunes policiers, les implications de leur engagement. « Être policier, c’est s’engager pour servir la République, pour combattre l’injustice, la délinquance et protéger malgré les risques et les difficultés » a-t-il déclaré. Le Ministre Alassane Seidou a également invité ces nouveaux agents à faire preuve de courtoisie, de respect de l’autre et du sens de l’honneur dans l’exercice de leur métier. À l’en croire, la sécurité est « la première des priorités pour Patrice Talon et il lui consacre des moyens conséquents ».