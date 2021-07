Konnie Touré annonce son mariage : La toile en ébullition

Konnie Touré se prépare-t-elle à quitter le cercle des célibataires ? Dans une publication sur son compte Instagram, l'animatrice télé a donné rendez-vous à ses followers dans un mois pour la célébration de son mariage.

Konnie Touré donne rendez-vous dans un mois pour son mariage

Le message est très évocateur. Konnie Touré a laissé un curieux message à ses 883 000 abonnés sur Instagram. En effet, la belle animatrice ivoirienne a posté un texte dont voici la teneur : "Ils ont parlé jusqu’ààààà…. Voilà ! RDV dans 1 mois jour pour jour Inshaa Allah." Si la publication n'est pas assez explicite, l'image qui l'accompagne donne plus d'informations. Konnie Touré a posté une image d'elle en robe de mariée. Les fans de Konnie Touré n'ont pas mis de temps pour adresser leurs vives félicitations à la productrice. "Ouais, vous êtes prêts pour moi tchiaaaye. Je vous aime aussi. Dieu fait toute chose bonne en son temps. Pour l’instant, instagramons et je vous espère nombreux le 8 août prochain", a répondu la jeune animatrice. Buzz ou réalité ?

Il faut rappeler que Konnie Touré, 39 ans, a déjà été au centre d'une vive polémique à cause de son statut de célibataire. Le sujet a tellement enflammé la toile qu'elle était montée au créneau pour tirer les choses au clair. "Je vous explique ma vision des choses. Kaba Mawa, ce ne sont pas des commentaires blessants, je ne les prends pas pour moi, c’est juste le reflet des pensées de gens qui croient me connaître, mais qui sont complètement à côté de la plaque. C’est la raison pour laquelle je trouve ça drôle. Ils se font leur thérapie personnelle sur mon sujet en étalant leurs propres peurs. Moi je suis tranquille parce que je sais ce que je suis et ce que je vaux au-delà de ce que pensent ces personnes. Le plus important, je le redis, c’est d’être en paix avec soi même. Tout le reste, c’est du folklore. Prenons soin de nous. Et laissons le destin faire son travail. La vie est courte", a asséné l'animatrice de Life TV.

Pour Konnie Touré, les gens veulent la voir marier juste parce qu'ils sont convaincus que le mariage va faire son bonheur. Cependant, la jeune dame explique qu'elle est déjà heureuse. "Si je me marie, ça ne sera pas parce que je suis à la recherche du bonheur; parce que mon bonheur, j'arrive déjà à me le donner moi même. Pour moi, le mariage est tellement important, tellement sacré que je ne veux pas faire n'importe quoi", a-t-elle ajouté. La patronne de Konnie Vence Productions a eu une relation amoureuse avec l'animateur Claudy Siar. Pendant des années, les deux stars ont vécu un big love.