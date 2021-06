Côte d'Ivoire: Life Tv, diffuseur exclusif en clair de l’UEFA EURO 2020

Le président directeur général de la chaîne de télévision, Life Tv, Fabrice Sawegnon, a dévoilé une importante information relativement à L'Euro 2020 qui débutera dans quelques jours.

Bonne nouvelle pour la chaîne Life Tv

Le lancement de la chaîne de télévision Life TV a eu lieu jeudi 25 juin 2020 au siège de la télévision, situé dans la commune de Cocody. A en croire le président directeur général, Fabrice Sawegnon, il s’agit d'une chaîne ivoirienne gratuite, généraliste qui est axée sur le divertissement, l’information et l’éducation, et ayant vocation de refléter une Afrique optimiste, d’informer, de divertir et d'éduquer son auditoire à travers des programmes originaux de qualité.

Cette chaîne de télévision dispose également de ses propres studios au sein de son propre siège situé à la Riviéra 4 à quelques encablures de l’Ambassade des Etats-Unis en Côte d’Ivoire. Ce qui n’est pas forcément le cas pour d'autres chaînes de télévisions privées en Côte d’Ivoire.

'' C’est ce qui fait la différence entre nous et les autres‘’, avait laissé entendre Fabrice Sawegnon avant d’ajouter que: ‘’ Nous employons déjà 75 personnes, hors le petit personnel... On a créé des studios qui sont dans notre siège. Nous sommes sérieux ; nous voulons que notre pays soit tiré vers le haut. Donc on investit et on s'investit parce qu'on croit en notre business... Après avoir obtenu la licence, nous sommes allés en France chercher des partenaires. Nous sommes allés chercher de l'argent; on a fait les plans; on a validé; on a eu le permis de construire... Ça donc été tout un processus jusqu'à la construction. C'est notre volonté de bien faire les choses qui nous a emmenés là", a-t-il ajouté.

Six mois seulement après le lancement, cette chaine de télévision a été distinguée « Meilleure chaîne de télévision généraliste » lors de la deuxième édition des « Awards des entreprises » qui a eu le 11 décembre 2020. Dans la soirée du vendredi 4 juin 2021, Fabrice Sassewon a donné une information qui prouve que Life Tv fait partie des meilleures chaînes de télévision en Côte d'Ivoire.

'' Je suis heureux d’annoncer que Life TV a acquis pour la Côte d’Ivoire, les droits de diffusion exclusifs en clair de l’UEFA EURO 2020, organisé du 11 Juin au 11 Juillet 2021. LIFE TV offre ainsi à ses téléspectateurs, ce qui est considéré comme le plus grand tournoi de football après la Coupe du Monde. Vous disposerez gratuitement de toute l’actualité de l’EURO de football pendant un mois pour ne rien manquer de ce rendez-vous international'', a-t-il posté sur sa page Facebook.