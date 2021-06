Fraude à l'examen: Mariatou Koné instaure des détecteurs de métaux

Vendredi 4 juin 2021, Mariatou Koné a procédé au lancement des examens à grand tirage. Au cours de la cérémonie qui s'est tenue dans les locaux de la DECO (Direction des examens et concours), la ministre de l'Éducation nationale et de l'Alphabétisation a annoncé l'instauration de détecteurs de métaux en vue de lutter contre la tricherie.

Mariatou Koné engagée pour "la tolérance zéro" face à la fraude

Dans sa politique de lutte contre la fraude, Mariatou Koné ne veut lésiner sur aucun moyen. La ministre de l'Éducation nationale et de l'Alphabétisation a profité du lancement des examens à grand tirage, le vendredi 4 juin 2021, pour réaffirmer son projet de "la tolérance zéro" face à la tricherie et la fraude. En présence de plusieurs acteurs du système éducatif, mais également des forces de défense et de sécurité, le professeur d'anthropologie a exhorté la communauté éducative, les élèves et leurs parents à s'éloigner de la fraude et de la tricherie. L'objectif de Mariatou Koné est que ces examens de fin d'année se déroulent dans un climat de transparence.

Comme pour prouver sa détermination à éradiquer la fraude du système scolaire ivoirien, la remplaçante de Kandia Camara a remis des kits de mise en route ainsi que des détecteurs de métaux aux directeurs régionaux avec consigne ferme "la tolérance zéro" face aux cas de fraude et de tricherie.

On se rappelle que lors du lancement des épreuves écrites du CAFOP (Centres d'animation et de formation pédagogiques), le samedi 15 mai 2021, Mariatou Koné avait appelé les candidats à se tenir à l'écart des "parrainages". "Ne soyez pas crispés, seuls ceux qui auront travaillé durs réussiront ces épreuves. Ne comptez pas sur les parrainages pour espérer être admis. Quelle que soit votre situation sociale, tout le monde doit avoir la même chance de réussir. Bonne chance à tous", avait-elle déclaré.

Les épreuves écrites du BEPC sont prévues du 14 au 18 juin. Les résultats seront proclamés le 6 juillet 2021. Les épreuves orales du bac technique auront lieu du 22 juin 2021 au 2 juillet 2021.. Celles du bac artistique se dérouleront du 28 juin 2021 au 2 juillet 2021. Les oraux du Bac général se tiendront du 29 juin au 2 juillet 2021. Les épreuves écrites du bac général sont prévues du 5 au 9 juillet 2021 et les résultats le 27 juillet 2021.