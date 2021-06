Le PM Patrick Achi à Daoukro pour consoler Henri Konan Bédié

Patrick Achi était aux côtés d'Henri Konan Bédié, vendredi, pour lui présenter ses condoléances suite au décès de son neveu. Le Premier ministre a profité de cette circonstance, aussi malheureuse soit elle, pour transmettre les salutations du chef de l'Etat au président du PDCI-RDA.

Bédié pleure son neveu Henri Konan, Patrick Achi à ses côtés

Il y a bien de circonstances et de rapports qui transcendent les réalités et les divergences politiques. C'est bien ce qu'il a été donné de constater, vendredi 4 juin, à Daoukro, chef-lieu de la région du Iffou. Henri Konan Bédié, président du Parti démocratique de Côte d'Ivoire (PDCI), est en effet frappé d'un deuil. Henri Konan, neveu et chargé de mission de l'ancien président ivoirien, est en effet passé de vie à trépas, courant avril.

Et depuis, des personnalités ivoiriennes se succèdent dans la capitale de l'Iffou pour présenter leurs condoléances au Président Bédié.C'est dans cette dynamique que Patrick Achi, Premier ministre de Côte d'Ivoire, s'est rendu à Daoukro, auprès de la famille éplorée pour leur traduire les compassions du gouvernement et ceux du Président Alassane Ouattara.

Au lendemain de cette visite, qui sonne comme un bon signe pour le rapprochement de la classe politique ivoirienne, le Premier ministre a ainsi tweet : "Hier à Daoukro, j'ai présenté mes condoléances au Président @HKBofficiel pour le rappel à Dieu de Konan Henri, son neveu, proche collaborateur, qui était aussi mon ami. J'ai eu l'honneur de lui transmettre les salutations chaleureuses & fraternelles de SEM @AOuattara_PRCI."

À noter que Patrick Jérôme Achi était un cadre et ministre PDCI, avant de rejoindre le Rassemblement des houphouëtistes pour la démocratie et la paix (RHDP), où il s'est très vite imposé comme technocrate auprès du Président AlassaneOuattara, qui l'a finalement nommé Premier ministre à la suite du décès d'Hamed Bakayoko.