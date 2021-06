Côte d'Ivoire: Des Consultations Citoyennes pour désamorcer une bombe sociale

En Côte d’Ivoire, le mouvement alassaniste LRD Nouvelles Energies, présidé par Ali Badarah Konaté dit ABK, se prépare à lancer des Consultations Citoyennes pour écouter et prendre en compte les préoccupations des populations.

Côte d’Ivoire - Ali Konaté (président LRD): "Une population qui ne se sent pas écoutée et prise en compte, devient une bombe sociale"

À la tête de la Côte d'Ivoire depuis 2011, le président Alassane Ouattara a fortement contribué au développement socio-économique du pays grâce à sa politique qui visait l'émergence à l'horizon 2020.

Si la Côte d'Ivoire a connu une embellie certaine au plan économique, au niveau social, les populations, elles, se plaignent de ne pas être suffisamment écoutées ou prises en compte dans la politique sociale du gouvernement.

Pour éviter toute situation dommageable qui pourrait survenir à l'avenir, le mouvement LRD Nouvelles Energies prévoit l'organisation de Consultations Citoyennes.

"En tant que Groupement Politique, notre rôle est de participer aux efforts de construction et de Consolidation d'une Nation de Paix", explique Ali Konaté qui ajoute que cette décision fait suite au Conclave de Korhogo et à une forte recommandation du Président Alassane Ouattara lors du Conseil Politique de Novembre 2020.

"Il est essentiel d'anticiper sur les crises"

Laquelle recommandation demandait aux cadres du parti au pouvoir RHDP, de se rapprocher des populations. "Nous serons dans le mois de juin dans les Communes du district d'Abidjan pour échanger avec les populations, les ecouter et faire des propositions aux gouvernants pour renforcer la Cohésion Sociale et participer à l'édification d'une société de Paix et de Justice", fait savoir ABK.

Le président des LRD Nouvelles Energies, confie que, pendant son programme Solidarité Tour ADO AGC 2021, son organisation a plus ou moins écouté les récriminations des populations et a été alertée par un mécontentement latent.

"Une population qui ne sent pas écoutée et prise en compte, qui arrête de parler, qui reste silencieuse, devient une bombe sociale à retardement et à fragmentation", prévient Ali Badarah Konaté.

L'organisation de ces Consultations Citoyennes, est d'autant plus importante qu'en tant que "continuateurs de la démarche de AGC et de Sentinelles du Président Alassane Ouattara, il est essentiel d'anticiper sur les crises, d'expliquer la démarche et la vision du Président aux populations", dit-il.