JO 2021: Il n'y aura pas de spectateurs lors des épreuves à Tokyo

JO 2021 à Tokyo - Le gouvernement japonais annonce qu'il n'y aura aucun spectateur pendant les Jeux olympiques, en raison de l'état d'urgence sanitaire décrété ce jeudi 8 juillet.

JO 2021 : Les athlètes, orphelins à Tokyo à cause de la pandémie de Covid-19

Le Japon a décrété ce jeudi 8 juillet l’état d’urgence sanitaire à Tokyo jusqu’au 22 août 2021, pour faire face à la pandémie de Covid-19. Une période qui couvre les Jeux olympiques (23 juillet-8 août).

La ministre des Jeux, Tamayo Marukawa, a indiqué qu’il n’y aura pas de spectateurs lors des épreuves disputées dans la capitale japonaise sur toute la durée des JO 2021.

« Les JO de Tokyo devaient être une opportunité rare de ressentir le pouvoir du sport dans des stades pleins de supporteurs. Mais nous faisons face à une expansion de cas de coronavirus. Il est extrêmement regrettable que nous soyons contraints d’organiser cet événement d’une façon aussi limitée », a-t-il dit.

Les préfectures de Chiba (escrime, lutte, surf et taekwondo), de Kanagawa (voile et une partie des épreuves de baseball/softball et de football) et de Saitama (basket-ball, golf, tir sportif et une partie du foot) étaient également visées, selon l’agence de presse Kyodo.

Le mois dernier, les organisateurs des JO 2021 avaient décidé d’autoriser les spectateurs locaux à 50 % des capacités d’un site, avec un plafond de 10 000 personnes. Mais ils avaient prévu que ces restrictions pourraient être durcies, jusqu’à un huis clos, si la situation sanitaire s’aggravait de nouveau au Japon.

Après un pic épidémique en mai (6 400 cas/jour), le Japon était redescendu à un plateau bas de 1 400 nouveaux cas par jour en moyenne. Mais c’était il y a une semaine et la tendance ne semble plus à la baisse, avec une moyenne à sept jours, repassée au-dessus de 1 500 cas par jour.

Déjà retardés d'un an, les Jeux olympiques étaient sur la sellette ces derniers mois. Plusieurs sondages montraient que les Japonais étaient majoritairement favorables à un nouveau report ou à leur annulation pure et simple. Mais le Comité olympique international, en coordination avec les autorités locales, ont décidé de maintenir les JO 2021.