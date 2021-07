JC Pluriel, le policier musicien, va devoir désormais enseigner au Lycée

Bonne nouvelle pour le chanteur ivoirien JC Pluriel. Ce qui est arrivé à l’auteur du titre à succès ''L'année de mon année''.

JC Pluriel désormais professeur de musique

Jc Pluriel est un artiste ivoirien qui a brillé de mille feux sur la musique ivoirienne il y a quelques années, avec des titres tels que ‘’ L’année de mon année ‘’ , ‘’ Héros des temps ‘’ et bien d’autres qui ont connu un succès retentissant en Côte d’Ivoire et même à l’international .

Titulaire d’un master à l’Institut national supérieur des arts et de l’action culturelle (Insaac), il a été intégré dans l'orchestre de la Police nationale en 2010 avant de sortir son premier single ‘’L'année de mon année ‘’ en 2012.

Cependant, les choses n’ont pas été faciles pour l’artiste, de pouvoir combiner ces deux professions. Il a expliqué son calvaire lors d'un passage à l’émission Peopl’Emik le lundi 5 juillet dernier.

‘’ Je n’ai pas pu communiquer sur mon image comme le font les autres artistes, ce qui a fait que je suis resté en second plan. Le peu d’espace que Dieu me donnait, je l’exploitais. La section musique de la Police devrait être sur place, à tout moment, on pouvait avoir besoin de nous. Donc je travaillais à la police du lundi au vendredi, et les week-ends, j’allais faire mes prestations … Au début, ça commencé doucement, il n’y avait pas de problème, mais après quand ça devenait un peu plus sérieux avec les voyages tout ça, et ma musique qui se jouait un peu partout… vu que c’est une corporation qui respecte la loi et le droit, ma hiérarchie m’a rappelé à l’ordre. Je n'avais plus le droit de faire certaines choses, j’ai été coupé des médias... J’ai eu plein d’opportunités à l’international que je n’ai pas pu exploiter‘’, a-t-il expliqué.

Cependant, cela n’a aucunement empêché le chanteur de vivre sa passion. Jc Pluriel veut enseigner la musique aux jeunes générations. Il va désormais dispenser des cours de musique dans les lycées et collèges de Côte d'Ivoire. Mieux, il est sorti major de sa promotion à l'INSAAC.