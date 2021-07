Man : A 25 ans, il est propriétaire d'un champ de cannabis

TBS est un jeune homme de 25 ans qui vit à Man, une ville située dans l'ouest montagneux de la Côte d'Ivoire. Il a été interpellé dans son champ de cannabis par des éléments de la police des stupéfiants et des drogues.

Man : La police interpelle un dealer de 25 ans

Les faits se sont déroulés le mardi 6 juillet 2021 dans la localité de Man. Un individu répondant aux initiales TBS se livrait tranquillement et sans souci à la culture de cannabis dans le village de Glangleu, à près de cinq kilomètres de Binhouye. Selon la Direction générale de la police, depuis un moment, une information selon laquelle un jeune homme osait cultiver du cannabis au nez et à la barbe des villageois.

Jusque-là, TBS n'avait pas été inquiété. Mais le mardi 6 juillet 2021, ce jeune seigneur de la drogue va tomber dans les filets de la police des stupéfiants et des drogues. Exploitant les renseignements à leur disposition, les policiers débarquent dans le champ appartenant au nommé TBS. Les agents de la police tombent sur le propriétaire de la plantation en plein travaux champêtres. Interrogé, il ne fait pas de difficultés pour avouer que le champ lui appartient.

En compagnie de TBS, les éléments de la police des stupéfiants et des drogues effectuent le tour de la plantation. Les policiers découvrent 65 plants de cannabis dans le champ du jeune homme. Très rapidement, il est mis aux arrêts et les plants de cannabis sont détruits par les agents de la police chargée de lutter contre la drogue et les stupéfiants.

L'interpellation de TBS a suscité de vives réactions sur la toile au regard de son âge. En effet, on se demande bien ce qui conduit un jeune homme de moins de trente ans à se lancer dans la culture de cannabis.