Laurent Gbagbo - Henri Konan Bédié, une «nuit» d'alliance à Daoukro

Laurent Gbagbo rend une visite des plus mémorables à Henri Konan Bédié, ce samedi 10 juillet 2021, à Daoukro. La particularité de cette visite réside dans le fait que le fondateur du Front populaire ivoirien (FPI) passera une nuit à la résidence du président du Parti démocratique de Côte d'Ivoire (PDCI).

Il y a un temps pour faire la guerre et un temps pour faire la paix, dit le sage. De retour en Côte d'Ivoire, Laurent Gbagbo a décidé de rendre une visite à son aîné Henri Konan Bédié dans son fief de Daoukro. Cette visite, qui est loin d'être anodine posera assurément les jalons d'une alliance naissante entre leurs deux partis, le FPI et le PDCI.

L'ancien président ivoirien (2000 - 2011) séjournera en effet à Daoukro, les samedi 10 et dimanche 11 juillet 2021, où il passera la nuit la nuit à la résidence de son prédécesseur (1993 - 1999). Loin des regards indiscrets et des oreilles furtives, les deux anciens dirigeants de la Côte d'Ivoire tenteront de peaufiner les termes de leur alliance politique, qui avait tourné court lors de la précédente élection présidentielle d'octobre 2020.

« Cette visite sera l’occasion de retrouvailles fraternelles entre les présidents, à la suite du retour du président Laurent Gbagbo libre sur sa terre natale », précise, dans son communiqué, Bernard Ehouman, Directeur de cabinet par intérim du président du PDCI-RDA. N'empêche que la volonté exprimée des deux leaders de fonder une alliance politique, fût-elle non idéologique, sera au coeur de cette rencontre de Daoukro.

« La nuit porte conseil », a-t-on coutume de dire. Henri Konan Bédié et Laurent Gbagbo dans la même résidence toute une nuit ! L'on pourrait aisément deviner le principal sujet de leur conversation.

À noter qu'Henri Konan Bédié avait rendu visite à Laurent Gbagbo, en juillet 2019, alors que l'ancien pensionnaire du pénitencier de Scheveningen était en liberté sous condition à Bruxelles. Deux années plus tard, le Woody de Mama rend la politesse au Sphinx de Daoukro.

« Ce déplacement servira probablement à redéfinir les termes de l’alliance électorale qu’ils ont contractée », prédit le journal gouvernemental Fraternité Matin dans sa version numérique.

Le Président Alassane Ouattara, leader du Rassemblement des houphouëtistes pour la démocratie et la paix (RHDP), pourrait-il avoir des soucis à se faire ?