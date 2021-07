Banchi Roger charge l'opposition : "Qu'elle soit cohérente et lisible"

Banchi Roger, proche de Guillaume Kigbafori Soro, a de solides griefs contre l'opposition ivoirienne. Dans une publication sur son compte Twitter, le coordonnateur Europe de GPS (Générations et peuples solidaires) a sorti les griffes contre les opposants.

Banchi Roger sort les griffes contre l'opposition ivoirienne

Proche de Guillaume Soro, ancien président de l'Assemblée nationale, Banchi Roger estime que "si une opposition qui a négocié son retour, et qui sait…peut être même des prébendes, à tirer de participations à la gouvernance du Pays ; est d’accord pour accompagner le régime RHDP en espérant le doubler en chemin…Qu’elle soit cohérente et lisible !". Rappelons qu'Alain Lobognon, détenu depuis le 23 décembre 2019 et libéré le 23 juin 2021, a pris l'engagement de réconcilier Guillaume Soro et Alassane Ouattara. Cette ambition a été vivement critiquée par des soroistes, dont Franklin Nyamsi.

Poursuivant, Banchi Roger a préféré mettre l'opposition ivoirienne en garde contre le RHDP (Rassemblement des houphouëtistes pour la démocratie et la paix). "Pour ce qui relève en tous les cas, d’une analyse politique concrète de l’heure : il ne faut pas faire confiance au régime RHDP, pour installer les bases crédibles d’un vivre ensemble démocratique en Côte d’Ivoire, c’est un régime d’essence féodale", a écrit l'ex-membre de la rébellion ivoirienne.

Le coordonnateur Europe de Générations et peuples solidaires a porté un regard sur le retour d'exil de certains opposants ivoiriens. Banchi Roger a surtout analysé la teneur des nouveaux discours tenus par ces anciens exilés. "On va bien voir, à quoi veut ressembler cette prétendue normalisation", a-t-il déclaré.

Il ne faut pas oublier que Banchi Roger fait partie de ceux qui sont formellement opposés à la reprise du dialogue entre Alassane Ouattara et Guillaume Soro. Au moment où Alain Lobognon se bat pour le réchauffement des relations entre le président ivoirien et son ancien Premier ministre, Banchi Roger est plutôt favorable à l'entrée de Générations et peuples solidaires au sein du PDCI (Parti démocratique de Côte d'Ivoire).