Jour spécial pour Asalfo et sa femme Hélène: L'hommage de l'artiste

Ce mardi 13 juillet 2021 marque la célébration de l'anniversaire de naissance de l'épouse d'Asalfo. A cet effet, le chanteur zouglou a rendu un vibrant hommage à sa compagne.

Asalfo: ''Joyeux anniversaire Hélène, je t’aime gros comme ça''

Le lead vocal du groupe Magic System, Traoré Salif, a récemment vanté les qualités de son épouse. Cette femme qu'il a rencontrée lors d'une veillée en mars 1996 à Marcory, pendant qu'il broyait encore du noir, mais qui l'a soutenu jusqu'au mariage civil en 2007.

« Peu à peu, elle est devenu ma confidente; on était tout le temps ensemble et elle franchissait beaucoup d’obstacles pour venir me voir. En ce moment, rien ne prédestinait ma carrière actuelle. C’était avant le titre "Premier Gaou". Je vivais la galère, mais elle était toujours là », confiait le Gaou Magicien à Afrikmag. Puis d'ajouter: « Avec Moya, je n’ai vraiment jamais eu un choix à faire. Je savais que c’était elle ma femme. Elle me connaît mieux que quiconque. On s’est rencontrés quand j’avais 20 ans et elle, 16. Elle connaît ma bicoque d’Anoumabo. Ensemble, on a traversé vents et marées. Les gens lui disaient beaucoup de choses sur moi mais elle tenait à rester avec moi. J’étais wôyô (faiseur d’ambiance facile) et Dieu seul sait ce qu’elle a entendu ! Je sens qu’elle m’aime et moi aussi, je l’aime. Je n’ai jamais douté un instant de son amour pour moi. J’aime surtout en elle, son côté réservé, caché. Elle préfère toujours rester dans son coin. Et quelle star n’aimerait pas avoir une femme qui ne farfouille pas dans sa vie ? ASalfo a donc trouvé en Moya, la personne disponible et qui se plait à s’occuper de leurs enfants», a témoigné Asalfo.

Ce mardi 13 juillet marque la date anniversaire de naissance de l'épouse d'Asalfo. A cet effet, le chanteur zouglou a rendu un vibrant hommage à sa chérie. ''Comment ne pas faire une pause pour souhaiter un très joyeux anniversaire à celle sans qui j’aurais appréhendé la vie autrement. Merci d’être le pilier de ma petite famille et surtout pour tes prières constantes qui me protègent. Que le Seigneur continue de te combler de sa grâce. Joyeux anniversaire Hélène. Je t’aime gros comme ça", a-t-il écrit sur sa page Facebook.