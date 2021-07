Côte d'Ivoire: La fête de l'Aïd el Kebir (Tabaski) célébrée la semaine prochaine

La célébration de l'Aïd el Kebir (Tabaski), est prévue en Côte d'Ivoire le mardi 20 juillet prochain, ont annoncé ce mardi, dans un communiqué conjoint, le Conseil supérieur des Imams, des mosquées et des affaires islamiques (COSIM) et l’AMSCI-CODIS à la grande mosquée de Treichville.

" Le Conseil Supérieur des Imams des mosquées et des Affaires Islamiques (COSIM) et l'AMSCI-CODIS informent la communauté nationale et la communauté musulmane en particulier que la station d'ARAFAT à la Mecque aura lieu inchallah le lundi 19 juillet 2021. Par conséquent, la fête de la tabaski aura lieu en Côte d'Ivoire, inch'Allah le mardi 20 juillet 2021. Les imams souhaitent bonne fête de Tabaski à toutes et à tous", a indiqué l’Imam Sylla Sekou, porte-parole du conseil.

La communauté musulmane est invitée à prendre toutes les dispositions pour la réussite de cette célébration. La fête de la Tabaski a lieu le lendemain de la station d’Arafat qui, elle, aura eu lieu le 19 juillet. L’Aid el Kebir est la plus importante des fêtes musulmanes. Elle est célébrée après l' Aïd el Filtr ( Ramadan) qui, elle, marque la célébration de la fin du jeûne musulman.

La fête de Tabaski rappelle la soumission à Dieu d’Abraham, qualifié de père des croyants. Cette fête est marquée par l’immolation d’un bélier pour commémorer l’acte de foi de ce prophète qui était prêt à sacrifier son fils Ismaël sur recommandation divine, lorsqu’il fut remplacé par un bélier. La Tabaski qui survient le deuxième jour du “Dhul al hijja”, dernier mois du calendrier lunaire musulman, vient aussi clore le pèlerinage à la Mecque.