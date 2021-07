Après avoir menacé Vitale, Mike Le Bosso attaque Billy Billy

Que se passe-t-il entre Mike Le Bosso et Billy Billy ? Dans une publication sur les réseaux sociaux, le patron de la structure Bosso Production menace ouvertement le rappeur ivoirien de poursuites judiciaires. Comment en est-on arrivé là ?

Mike Le Bosso à Billy Billy : "Tu seras convoqué très bientôt"

Mike Le Bosso a séjourné derrière les barreaux durant huit mois pour avoir fait entrer illégalement des individus en France. L'affaire a fait grand bruit. Une fois libre, le producteur ivoirien a accusé Vitale de l'avoir enfoncé devant la justice française. "Certains artistes que j'ai fait venir en France pour des spectacles ont été interrogés. Vitale, les policiers l’ont appelée sur Messenger. C'était sur haut-parleur. Je l'entendais en train de me dénigrer. Ce n'est plus une affaire de clashs, mais de la sorcellerie. Vitale a dit qu’elle m’a remis 4 500 euros pour lui faire son visa. Il faut qu’elle prouve comment elle m'a remis cet argent…je ne vais jamais pardonner à Vitale", avait déclaré Mike Le Bosso.

Un mois après après cet épisode, Mike Le Bosso bande les muscles contre Billy Billy. Apparemment, le boss de Bosso Production en veut terriblement au rappeur de Wassakara. À la suite d'un post de l'enfant de Yopougon invitant Mike Le Bosso à interrompre sa "campagne de dénigrement" contre lui, celui-ci est sorti de son silence. "Assume ce que tu as dit dans le PV quand les policiers t’ont auditionné tu as cru qu’on est à Abidjan que tu vas accuser les gens et ça va rester sous silence. Tu as dit et tu as signé qu’est-ce que tu vas dire qui va m’étonner mon avocat a les copies de tes dires jusqu’à tu as même dit que c’est ton manager Samassi qui est rentré en contact avec moi et que la dernière fois que tu m’as vu c’était aux funérailles de feu Arafat à Rouen et que je t’énerve", a répondu Mike Le Bosso.

Puis Mike Le Bosso de faire remarquer que Billy Billy sera bientôt convoqué par le juge d'instruction, non sans préciser qu'une enquête a déjà été ouverte sur cette affaire. Pour l'heure, l'auteur du tube "Allons à Wassakara" n'a pas encore répondu à ces menaces. Pour rappel, Le Bosso a déjà été en conflit ouvert avec Eudoxie Yao lors du séjour en France de la "go bobaraba".