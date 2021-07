Claire Bahi: " J'aimais Arafat mais je n’étais pas son genre de femme"

L'ex-Première dame du Coupé-décalé, aujourd'hui chantre de l'Éternel, Claire Bahi, s'est prononcée sur ses rapports avec feu Dj Arafat.

Claire Bahi avoue ses sentiments pour feu Dj Arafat

Dans une vidéo datant de 2020, Claire Bahi faisait un témoignage assez troublant sur son ancienne vie d’artiste. Un témoignage qui accablait directement ses anciennes collègues du mouvement Couper-décaler.

‘’Le monde dans lequel je suis quittée, était un monde virtuel… La plupart de ce qu’on vivait, était inventé pour plaire… Le Seigneur m’a libérée de cette prison qui fait que je ne suis plus obligée de mentir‘’, avait-elle indiqué.

Et de poursuivre: « La plupart des grosses voitures que je roulais, c’est des voitures qui coûtent facilement 40 à 50 millions de Fcfa … Regardez ce qu’on gagne dans nos cachets du côté d’Abidjan. Pour quelqu’un qui touche 300 à 500 mille Fcfa par cachet, comment fais-tu pour avoir une voiture de 60 millions de Fcfa et subvenir à tes autres besoins? C’était une sorte de prostitution. On est passé par beaucoup de choses; on a cherché mari des gens…Aujourd’hui, si je viens dénoncer tout ça, ce n’est pas pour blâmer ceux qui sont là-bas. Au contraire, c’est pour les encourager à accepter le Seigneur‘’, a-t-elle renchéri

Invitée, mardi 13 juillet sur le plateau de la Nouvelle Chaîne Ivoirienne (NCI), l'ex-chanteuse Coupé-décalé, aujourd'hui convertie au christianisme, s'est à nouveau prononcée sur le sujet. « Il faut le reconnaître, les grosses voitures que je roulais ne m’appartenaient pas. Ce sont des personnes qui me donnaient. Même les voitures où les plaques d'immatriculation portaient mon nom n’étaient pas à moi. Moi j’avais plutôt une décapotable », a-t-elle fait savoir.

Claire Bahi s'est aussi prononcée sur ses rapports avec feu Dj Arafat. « Arafat n’est plus de ce monde; donc je ne peux pas mentir sur lui. Il faut dire que j’aimais beaucoup Arafat mais je n’étais pas son genre de femme. Lui, il aime les…(elle fait un dessin avec ses mains pour faire allusion aux rondeurs) », a-t-elle confié.