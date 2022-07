Claire Bahi de retour dans le Coupé-décalé ? Voici sa réponse

L'ex Première dame du Coupé-décalé, devenue aujourd'hui chantre de l'Éternel, Claire Bahi, a répondu aux nombreuses spéculations annonçant son retour dans le milieu du showbiz ivoirien.

Claire Bahi: ''Rien ne peut me séparer de l'amour de Jésus-Christ''

Claire Bahi qui se faisait appeler "La Première dame du Coupé décalé", décide de quitter le mouvement musical pour se consacrer à la musique chrétienne, juste après le décès de son frangin Ange Didier Houon alias Dj Arafat

Désormais convertie au Christianisme, Claire Bahi n’a pas eu de mal à faire des révélations sur son ancienne vie d'artiste Coupé-décalé.

« La plupart des grosses voitures que je roulais, ce sont des voitures qui coûtent facilement 40 à 50 millions de Fcfa … Regardez ce qu’on gagne dans nos cachets du côté d’Abidjan. Pour quelqu’un qui touche 300 à 500 mille Fcfa par cachet, comment fais-tu pour avoir une voiture de 60 millions de Fcfa et subvenir à tes autres besoins ? C’était une sorte de prostitution. On est passé par beaucoup de choses; on a cherché mari des gens…Aujourd’hui, si je viens dénoncer tout ça, ce n’est pas pour blâmer ceux qui sont là-bas. Au contraire, c’est pour les encourager à accepter le Seigneur‘’, a-t-elle témoigné il y a quelques mois.

Désormais engagée dans le christianisme, Claire Bahi a même entamé une formation biblique qui devrait lui permettre d'être une véritable servante de Dieu. En effet, La Mama a été présentée, le dimanche 5 juin 2022, jour de la Pentecôte, aux côtés de plusieurs autres personnes, comme une appelée au ministère pastorale à la Maison Charismatique de la deuxième Gloire (MC2G), une église située dans la commune de Yopougon.

Dimanche 17 juillet, Claire Bahi a répondu aux nombreuses spéculations qui annoncent son retour dans le milieu du showbiz ivoirien. '' RIEN NE PEUT ME SÉPARER DE L’AMOUR DE JÉSUS CHRIST NOTRE SEIGNEUR '', a-t-elle posté sur sa page Facebook.