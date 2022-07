Festival Tchanfetô: Comment le peuple Atchan veut préserver sa culture

Du 15 au 16 juillet 2022, a eu lieu à Blockhauss, la 2ème édition du festival culturel Atchan dénommé "Tchanfetô" ("lève toi" en Ebrié). Malgré une pluie battante, la quasi-totalité des villages Atchan étaient représentés. Ce sont au total plus de 3000 personnes qui ont investi les 20 maquis et 30 stands aménagés sur le site de cette manifestation.

Abidjan Cocody Blockhauss: Le festival Tchanfetô acte 2, une grande réussite

Pour cette année, Tchanfetô s'est déroulé en présence de plusieurs personnalités telles que Jean Kacou Diagou, fondateur du groupe NSIA -president de la cérémonie, Aby Raoul, Député-maire de Marcory, parrain de la cérémonie, et Jacques Ehouo, Députée-maire du Plateau.

Alphonse Abotcha, commissaire général de ce festival a d'entrée tenu à souhaiter la bienvenue à toute l'assemblée et aux illustres personnalités présentes avant de rendre de façon spécifique un vibrant hommage à Jean Kacou Diagou. Par la suite, Aby Raoul, Député-maire de Marcory, a invité le peuple Atchan à préserver sa culture.

Il a félicité le commissaire général pour cette magnifique organisation et a tenu lui aussi à remercier Jean Kacou Diagou pour l'aide qu'il apporte aux autres et plus particulièrement à ses jeunes frères Atchan désireux d'entreprendre. Pour clore la série des allocutions, le président de Tchanfetô 2 a choisi ce moment pour prodiguer des conseils aux jeunes et inviter les cadres Atchan à s'unir pour le développement.

Cette 2ème édition a été un véritable succès et elle a été ponctuée entre autres par un bal poussière et un concert géant avec plusieurs artistes en vogue dont Dj Moasco, Obam's et Ariel Sheney. Rappelons pour terminer que ce festival est organisé sous l’initiative de M. Alphonse Abotcha par l'ONG Tchanfetô, qui est dirigée par de jeunes cadres Atchan dont le but est de favoriser l'insertion socio professionnelle de la jeunesse tout en faisant la promotion de la culture ivoirienne.