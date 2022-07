​Élections locales 2023: L' UDPCI sonne la mobilisation de ses militants

Le parti créé par feu le Général Robert Guéï, l’ UDPCI a organisé durant deux jours (samedi 16 et dimanche 17 juillet) à la Résidence Niablé à Cocody-Angré 8ème Tranche, un séminaire pour faire le bilan partiel de quatre mois des missions d’évaluations et de remobilisation des structures de base du parti.

L' UDPCI fait le bilan de ses missions d’évaluations et de remobilisation des structures de base

L'Union pour la Démocratie et pour la Paix en Côte d'Ivoire (UDPCI) est déjà en ordre de bataille pour les élections locales et sénatoriales de 2023. Et depuis bien longtemps, ce parti politique dirigé par Docteur Abdallah Albert Mabri Toikeusse, s’active afin d’occuper le devant de la scène politique en Côte d’Ivoire dans les années à venir.

La formation politique a commencé à se préparer il y a maintenant un an, après l’organisation des élections législatives du 06 mars 2021. D’ailleurs, plusieurs actions ont été menées dans une dynamique de remobilisation, de redynamisation et de restructuration du Parti.

Parmi lesquelles le séminaire du Secrétariat Général du 30 avril 2021 dont le thème était ‘’le Secrétariat Général de l’UDPCI face aux nouveaux défis de la redynamisation et de la remobilisation du Parti pour une UDPCI forte et conquérante : enjeux-actions-perspectives’’, le séminaire de la Direction du parti du 22 septembre 2021 sur la redynamisation du Parti, le Comité Central du Parti le 25 septembre 2021 à l’hôtel Belle Côte à Cocody, qui a validé les mesures de restructuration et redynamisation du Parti, et la Journée du Militant, commémorant les 20 ans de l’UDPCI le 27 novembre 2021 au Golf Hôtel à Cocody.

Après ces différentes actions qui s’inscrivent également dans le cadre des missions d’évaluation et de remobilisation depuis maintentant quatre mois, les militants, les membres de la Direction du Parti, les élus locaux, les Président(e)s des organes spécialisés et les membres des Secrétariats Régionaux se sont retrouvés pendant deux jours (du samedi 16 au dimanche 17 juillet), à la Résidence Niablé à Angré 8ème Tranche pour faire le bilan partiel des missions d’évaluations et de remobilisation des structures de base du parti autour du thème : ‘’L’UDPCI à l’heure de la remobilisation’’.

Mabri Toikeusse: "Beaucoup reste encore à faire et nous devons nous mettre au travail"

Pour le Président du parti, Docteur Abdallah Albert Mabri Toikeusse, il était important de le faire parce qu’’’il s’agit de présenter sans faux-fuyant, l’état de fonctionnement des 29 secrétariats régionaux visités sur 36 par 18 délégations composées de personnalités des hautes instances du parti et de faire des recommandations’’.

Dans son discours inaugural, Docteur Abdallah Albert Mabri Toikeusse a félicité toutes les personnes qui ont œuvré à la tenue de ce séminaire. Mais en même temps, il a exhorté les uns et les autres à travailler d’arrache-pied. ‘’Beaucoup reste encore à faire et nous devons nous mettre au travail pour remobiliser et former des militants et des militantes respectueux des textes réglementaires dont dispose notre parti’’, a-t-il souligné.

Par la même occasion, il a ajouté que le présent séminaire-bilan partiel sera suivi d’un autre cette fois global qui se tiendra les 16 et 17 septembre prochain à Man après évaluation des sept autres secrétariats régionaux qui n’ont pas été visités, à savoir les Régions du Tonkpi et du Nord. Et le lendemain, pendant deux jours (du 18 au 19 septembre prochain) à Biankouma, Kabakouma et Gouessesso, aura lieu la cérémonie de commémoration des 20 ans de la disparition du Général Robert Guéï, le Père fondateur de l’UDPCI.

Cependant, le séminaire bilan partiel des missions d’évaluations et de remobilisation des structures de base du parti, a été couplé d’une séance de formation sur l’outil ‘’Gagner avec intégrité’’ afin de renforcer les capacités des animateurs du parti de la haute instance aux structures de base. Il est initié par le National Democratic Institute (NDI) avec qui l’UDPCI s’est engagée depuis le mois de novembre 2021 sous la supervision de l’Inspection Générale du parti.

‘’Nous exhortons tous les responsables des organes du parti ici présents, notamment les Secrétaires Régionaux, à s’approprier cet instrument de formation afin de le partager avec l’ensemble des militants de base’’, a souhaité le président Docteur Abdallah Albert Mabri Toikeusse.