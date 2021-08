BB Folita quitte le Coupé-décalé et rejoint Claire Bahi à l'église

BB Folita, la jeune fille qui a pris l'habitude de poster des vidéos assez chaudes sur les réseaux sociaux, a annoncé une importante nouvelle.

BB Folita: ''Je quitte définitivement le Coupé-décalé. C'est un monde vicieux''

Comme son sobriquet l’indique, BB Folita est une véritable folle. Cette jeune fille a pris l’habitude d’exposer sa nudité sur les réseaux sociaux. Affirmant ouvertement être une prostituée, BB Folita, bien connue dans l’univers du monde de la nuit, a même pris le risque de publier des vidéos de ses abats sexuels sur la toile. Il y a quelques années, la jeune fille s’était même vantée d’avoir eu des rapports sexuels avec Dj Arafat. Chose que le Beerus Sama avait formellement démenti.

Cependant, force est de constater que BB Folita n’est plus véritablement présente sur le web depuis plusieurs mois. Elle a, en effet, refait surface il y a quelques jours, pour annoncer son retrait définitif du Coupé-décalé. La jeune fille dit être en train de rechercher la voie de Dieu. ‘’Je quitte définitivement le coupé-décalé. C'est un monde vicieux et sans avenir. Les raisons de mon absence sur les réseaux sociaux; je cherche la voie de Dieu; lui seul est Fidèle‘’, a informé BB Folita qui rejoint ainsi l’ex-Première dame du Coupé-décalé, Claire Bahi.

Claire Bahi a récemment fait des aveux sur son ancienne vie d’artiste Coupé-décalé. Des aveux qui ont jeté un véritable discrédit sur l’ensemble des femmes présentes dans ce mouvement. "La plupart des grosses voitures que je roulais, c’est des voitures qui coûtent facilement 40 à 50 millions de Fcfa … Regardez ce qu’on gagne dans nos cachets du côté d’Abidjan. Pour quelqu’un qui touche 300 à 500 mille Fcfa par cachet, comment fais-tu pour avoir une voiture de 60 millions de Fcfa et subvenir à tes autres besoins? C’était une sorte de prostitution. On est passé par beaucoup de choses; on a cherché mari des gens…Aujourd’hui, si je viens dénoncer tout ça, ce n’est pas pour blâmer ceux qui sont là-bas. Au contraire, c’est pour les encourager à accepter le Seigneur", a déclaré Claire Bahi.