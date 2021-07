Claire Bahi: ‘’On peut faire le Coupé-décalé et avoir une bonne vie"

L’ex-Première dame du Coupé-décalé, devenue chantre chrétienne, Claire Bahi, a lancé un message à ses anciens collègues du mouvement musical.

Claire Bahi envoie un message fort aux artistes Coupé-décalé

Autrefois appelée Première dame du Coupé-décalé, Claire Bahi a décidé depuis 2019, de se consacrer entièrement à Dieu. Et ce, après la tragique disparition de son frangin Dj Arafat. Devenue aujourd’hui chantre chrétienne, La mama a dévoilé ses nouvelles sources de revenus, dans une interview accordée à Media Prime. ‘’Je dis merci à Dieu pour la notoriété qu’il m’a donnée. J’ai un nom; donc, beaucoup d’assemblées me sollicitent. Je n’exige pas de cachets comme c’était le cas dans le coupé-décalé. Mais quand les serviteurs de Dieu m’invitent, ils font des dons à la servante de Dieu que je suis et qui a aussi des besoins. En tout cas, dire que je ne travaille pas, que je n’ai pas de prestations, ce serait me montrer ingrate envers l’Eternel. Après mon dernier spectacle au palais de la culture, j’avais assez de contrats de spectacles à honorer… mais j’avais la parole de Dieu qui voulait que je fasse son œuvre … J’ai du tout annuler‘’, a fait savoir Claire Bahi.

Par ailleurs, Claire Bahi a affirmé que sa conversion au Christianisme, n’a pas véritablement influencé ses rapports avec ses proches. ‘’ J’ai toujours les mêmes amis. La seule chose que je ne peux pas faire, c’est aller dans les bars et maquis. Dieu nous dit d’annoncer la bonne nouvelle à ceux qui n’ont pas encore accepté Christ, c’est cela ma mission. Donc je ne peux pas couper les ponts avec des amis, des connaissances, des confrères artistes parce qu’ils n'ont pas encore accepté le Seigneur. Je dois les côtoyer pour leur annoncer l’évangile‘’, a expliqué Claire Bahi tout en s’adressant aux artistes Coupé-décalé. ‘’On peut faire le Coupé-décalé et avoir une bonne vie, une vie décente. C’est à cela que j’exhorte mes frères et sœurs artistes Coupé-décalé‘’, a-t-elle ajouté.