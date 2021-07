Djibril Cissé fait des confidences sur Dj Arafat: "J’étais avec lui pour..."

L’ancien footballeur français d’origine ivoirienne, Djibril Cissé, s’est prononcé sur les rapports qu’il entretenait avec feu Ange Didier Houon alias Dj Arafat

Djibril Cissé, ce qu’il dit à propos de feu Dj Arafat

Dans une interview vidéo publiée sur les réseaux sociaux, l’ex-international français d’origine ivoirienne Djibril Cissé s’est prononcé sur ses rapports avec feu Ange Didier Houon alias Dj Arafat.

‘’On a fait une soirée sur Paris avec Arafat et c’était un super bon moment. On se connaissait déjà avant. Ça m’a fait vraiment mal au cœur de le perdre. Quelques semaines avant son décès, j’étais avec lui à Paris pour une soirée de fou d’ailleurs, et ç’est mon plus gros souvenir‘’, a-t-il indiqué.

Puis d'ajouter: ‘’ Lui il était à Abidjan, et moi j’étais en France... Mais on était quand même en relation par message et par téléphone. C’était un grand talent, un grand monsieur et on a perdu un grand de la musique‘’.

Par ailleurs, Djibril Cissé s’est remémoré une soirée qu’il a vécue avec le Beerus Sama. ‘’Un des derniers moments qu’on a passés ensemble, on a eu une petite galère le jour de cette soirée là… Il m’a fait rire ce jour-là, parce qu’il prétendait être énervé. Mais je savais qu’’il jouait le jeu. Les gens ont pensé qu’il était vraiment énervé, mais je vois qu’il jouait le jeu pour chauffer un peu le coin et que la soirée se passe bien. On a rigolé, c’était assez marrant‘’, a-t-il indiqué.

Décédé le 12 Août 2019, Dj Arafat sera à nouveau célébré le 12 Août 2021. L’an 2 du décès du roi du Coupé-décalé, sera célébré du 11 au 12 Août 2021 dans le village de Cocody Blockauss. Avec le programme suivant: Messe d’action de grâce, Libation sur la tombe, Danse Atchan, Maracana de Nuit, Maquis géant, Prestations artistiques, Ambiance Dj.