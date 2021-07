Immeuble de la mort à Marcory: Le ministère de la Construction réagit

L'affaire d'un immeuble en construction dans la commune de Marcory résidentiel à Abidjan, dénommé immeuble de la mort, a fait réagir le ministère de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme, dirigé par le ministre Bruno Koné.

Marcory: Le ministère de la Construction en visite sur le site de l'immeuble de la mort

Récemment, le Conseil National des Droits de l’Homme (CNDH) s’est auto saisi de la situation d’un bâtiment R+9 en construction à Marcory résidentiel, dit-on, sans autorisation des autorités compétentes et donc sans respect des normes d’urbanisme.

Après avoir dépêché une équipe sur le terrain afin de s’enquérir de la situation réelle, le CNDH a dit avoir bel et bien constaté la présence d’une plaque de chantier indiquant le nombre d’étages prévu, le numéro de l’arrêté ministériel autorisant la construction, le numéro de l’Îlot et du lôt de même que des références sur le maître d’ouvrage et le maître d’œuvre.

Contacté, M. A.A, responsable du suivi des travaux et du personnel, a aussi indiqué au CNDH, détenir tous les documents administratifs et autorisations afférents à la construction du bâtiment. Cette fois, c'est au tour du Ministère de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme, de se prononcer sur le sujet à travers le communiqué ci-dessous.