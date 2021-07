Cherté de la vie: Soumahoro Farikou (FENACCI) dénonce et propose

Soumahoro Farikou, président de la Fédération Nationale des Acteurs de Commerce de Côte d’Ivoire (FENACCI), s'est prononcé sur la flambée des prix des produits de première nécessité sur le marché ivoirien.

Cherté de la vie : Les propositions de Farikou Soumahoro et de la FENACCI pour rectifier le tir

La hausse incontrôlée des prix des denrées alimentaires, préoccupe de plus en plus populations, associations de défense des droits des consommateurs et autres organisations professionnelles exerçant dans le secteur du commerce.

Lors d'un point de presse organisé samedi, à Abidjan, la Fédération nationale des acteurs de commerce de Côte d'Ivoire, dirigée par Soumahoro Farikou, maire de la Commune d' Adjamé, a dénoncé la hausse des taxes sur la valeur ajoutée (TVA ), sur les prix de certains produits de grande consommation, notamment le riz de luxe et la viande importée, une hausse qui justifierait la flambée des prix de certaines denrées sur le marché.

« Le taux de 9% de TVA sur le riz dit de luxe a entrainé une augmentation des prix de cette denrée. Ce même taux de 9% sur les viandes importées qui sont des produits de grande consommation, a généré également une flambée des prix de ces viandes destinées à des populations à revenus faibles, sans oublier la taxe compensatoire de 1000 FCFA qui est prélevée sur le kilo de la volaille importée», a expliqué le maire Soumahoro Farikou.

Pour lutter contre la cherté de la vie, la FENACCI et des Organisations Professionnelles Affiliées ont fait les propositions suivantes : La mise en place d’une commission nationale chargée de la cherté de la vie (…) ; Une grande campagne de sensibilisation des acteurs du commerce au respect des bonnes pratiques commerciales notamment le respect des prix des produits non impactés ; Rencontrer les associations de consommateurs pour une synergie d’actions ; l’allègement de certaines taxes, etc.