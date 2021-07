Deux ans après le décès de Dj Arafat, Debordo sort enfin "Massaii"

L’artiste Coupé-décalé, Debordo Leekunfa, a annoncé une importante nouvelle à ses fans. Ce qu'il prépare.

Debordo Leekunfa dévoile la date de son ''retour musical''

Absent de la scène musicale depuis une longue période, l’artiste Coupé-décalé, Debordo Leekunfa, a récemment dévoilé les raisons pour lesquelles il avait décidé de se mettre en retrait

'' J'étais en retrait par rapport à la nouvelle que tout le monde sait : la perte de mon pote intime Dj Arafat. C’était en quelques sortes un mea-culpa de tout ce que j'ai vécu. Il fallait que je me mette un peu en retrait et à penser à moi-même. Bien vrai qu'on apporte des mélodies et des chansons, mais après, on a notre vie privée. Il fallait donc faire un remue-ménage pour voir ce qui ne va pas... Aller en arrière pour revenir, c'était une question de mea-culpa, de réflexion'', a-t-il indiqué.

Puis d'ajouter: '' Perdre un ami comme Dj Arafat, ce n'est vraiment pas facile. On a commencé ensemble et un coup, tout s'arrête...C'est-à-dire, quand tu regardes dans le système, tu ne sais plus qui tu vas contre-attaquer, tu ne sais plus qui va te donner cette ténacité parce que, quand tu regardes ceux qui sont là, ça fait pitié'', a-t-il enfoncé.

Après sa période d’absence, Debordo Leekunfa est de retour. Il a annoncé la sortie d’un nouveau single intitulé ‘’Massaii’’, prévue pour le samedi 31 juillet 2021.

‘’ (…) Merci à toute ma légion et mes légionnaires!!! pour ce long moment d’attente et de confiance. Massaii arrive ce samedi 31 juillet à 23 h 59 mn . Vraiment merci pour votre soutien. Dieu nous aidera dans ce lourd défi‘’, a-t-il posté sur sa page Facebook.

‘’ Je ne cesserai jamais de vous dire merci. Sans vous, je serais plongé dans une désolation. Ça n’a pas été facile mais vous m’avez aidé ! Dieu nous aidera à remonter cette pente. Rendez-vous le 31 juillet ‘’, a ajouté le Mimi.

Cette publication de Debordo Leekunfa a suscité de nombreuses réactions dont celle du boss du Coupé-décalé, Molaré. ‘’On t’attend, le mouvement a besoin de ses artistes. Je sais que ça va être lourd‘’, a-t-il commenté.