Titrologie : Au RDV de Daoukro, «Ce que Bédié et Gbagbo vont se dire»

La Titrologie du 6 juillet 2021 ouvre une large lucarne sur la rencontre prochaine entre Henri Konan Bédié et Laurent Gbagbo. Dans les journaux ivoiriens, chacun y va de son commentaire. Le Premier ministre Patrick Achi est également passé au peigne fin à la faveur des 100 jours de sa gouvernance à la Primature. L'ancien chef du Gouvernement, Amadou Gon Coulibaly, s'est également immortalisé à travers un livre.

Titrologie : « La bataille fait rage autour de Gbagbo »

La Titrologie de ce mardi livre les dessous de la rencontre entre Laurent Gbagbo et Félix Tshisékédi. "Gbagbo -Tshisékédi, voici ce qui s'est passé entre les deux hommes", révèle Soir Info, avant d'ajouter : "Des choses encore prévues." "Gbagbo reçu par Tshisékédi en présence de Bemba", note Le Nouveau Réveil. "L'ex-président a échangé avec Tshisékédi à Kinshasa", poursuit L'Inter. Le Temps se projette au "Coeur de la rencontre Gbagbo-Tshisékédi", avant de révéler des "Confidences sur le séjour du Woody à Kinshasa".

Une autre rencontre attent Gbagbo Laurent dès son retour en Côte d'Ivoire. Il s'agit de celle prévue avec Henri Konan Bédié à Daoukro. "Rencontre à Daoukro le 10 juillet prochain, ce que Bédié et Gbagbo vont se dire", croit savoir Le Nouveau Réveil. Le Temps évoque à sa une "ce que Daoukro prépare pour le président Gbagbo".

Le Jour plus lance cependant un son discordant à propos de cette rencontre entre Gbagbo et Bédié. "Pour son intérêt personnel, N'Zuéba oublie les injures de Gbagbo contre Houphouët-Boigny", notre le confrère. "Des cadres craignent le rapprochement Bédié - Gbagbo", apprend-on de Le Sursaut. Rassemblement lance quant à lui un crie de coeur en vue d'une réconciliation nationale réussie. "Ouattara, Bédié et Gbagbo, pourquoi il faut vite les rapprocher", explique le tabloïd.

Soir Info revient sur "d'autres révélations sur le retour de Gbagbo".