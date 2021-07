Bénin: Les avocats de Reckya Madougou saisissent l' ONU

Les avocats de l'opposante béninoise Reckya Madougou, ont annoncé avoir saisi le groupe de travail de l' ONU pour dénoncer les conditions inhumaines de détention de leur cliente.

Liberté pour Reckya Madougou : Face à l’intransigeance de la justice béninoise, les avocats de la défense se tournent vers l' ONU

Le rejet de la requête introduite auprès de la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme (CRIET), ne suffit pas à calmer les ardeurs des avocats de l'opposante Reckya Madougou, déterminés à obtenir la mise en liberté provisoire de leur cliente. Selon La Nouvelle tribune, les avocats de la candidate recalée à la dernière élection présidentielle au Bénin, ont saisi, le 23 juillet dernier, le groupe de travail de l' ONU pour dénoncer les conditions inhumaines de détention de l'ancienne ministre emprisonnée au pénitencier de Missérété depuis mars 2021.

" Pas de téléphone, pas d’accès au téléphone, pas de télévision, pas de radio. Et même l’interphone pour appeler les gardes, est cassé. Elle est toujours dans la même cellule avec cinq femmes. Les vitres de la cellule sont cassées. Il y a de l’eau dans la cellule (...) C’est un isolement humiliant et dans des conditions sanitaires très préoccupantes" a dénoncé début juillet l'avocat français de Reckya Madougou. Proche de l'ex-président Boni Yayi, Mme Madougou avait été interpellée en mars 2021 et inculpée pour financement de terrorisme à la faveur de la dernière élection présidentielle au Bénin.