Cameroun : Les auteurs du braquage d'une microfinance arrêtés

La gendarmerie nationale du Cameroun a mis fin au règne de quatre braqueurs d'une microfinance se trouvant à Ombessa, dans le département du Mbam et Inoubou. Les malfrats sont aux mains de la brigade de gendarmerie d'Ombessa.

Cameroun : La gendarmerie interpelle des braqueurs

L'information émane de la gendarmerie nationale du Cameroun. Six braqueurs qui avaient rendu une visite peu ordinaire à une microfinance d'Ombessa, dans le département du Mbam et Inoubou. Selon des sources sécuritaires, il y a quelques jours, ces malfrats ont braqué cet établissement financier. Ils étaient armés de machettes et d'une arme de fabrication artisanale.

Informés, les éléments de la gendarmerie nationale ont immédiatement ouvert une enquête afin de mettre le grappin sur les bandits. Les enquêteurs ont exploité des renseignements qui les ont conduits sur la piste de trois membres du gang activement recherché. Ils ont été arrêtés trois jours après avoir commis leur forfait. Au lendemain de l'interpellation de ces trois braqueurs, un autre complice, âgé de 21 ans, a été arrêté par les agents de la maréchaussée. Notre source mentionne que les éléments de la brigade de la gendarmerie d'Ombessa continuent les recherches pour interpeler le reste de la bande.

Notons que la gendarmerie nationale du Cameroun n'a pas dévoilé le montant emporté par les braqueurs. Elle n'a pas non plus révélé les identités de ces larrons.