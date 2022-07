Claude SAHI: "Nous devons tous travailler à rassembler les Ivoiriens"

Le Samedi 16 juillet 2022, à la place Inchallah de Koumassi, les Dan de la Diaspora ont répondu à l’appel de l’ambassadeur Claude SAHI, Chef de Cabinet du Président de la République, dans le cadre de la mise en place du Mouvement des Dan de la Diapora.

Le Mouvement des Dan de la Diapora gagne du terrain, ce que demande Claude SAHI

Rassembler tous les fils et toutes les filles du TONKPI autour des idées de paix, de progrès, de vivre et de développement, est l’idée maîtresse de la création de ce mouvement.

Selon l’initiateur Claude SAHI, la division doit désormais être bannie dans la Côte d’Ivoire qui se veut désormais solidaire, unie pour atteindre son développement réel.

Le chef de cabinet du président Alassane Ouattara, entend multiplier les contacts et initiatives pour faire du MD2 (Mouvement des Dan de la Diaspora) un grand mouvement qui va contribuer à la consolidation de la paix et l’unité dans le TONKPI et en Côte d’Ivoire.

« Nous nous devons d’être solidaires, unis. La Côte d’Ivoire est engagée sur le chantier de la paix, de la réconciliation et du développement. Nous devons tous travailler à rassembler les ivoiriens. C’est seulement dans l’union que nous pouvons avoir le développement cher au Président de la République, SEM Alassane Ouattara», a t-il lancé.

Ballet Narcisse, 1er Adjoint au Maire de Koumassi, et Mabea Jean Claude, président du Comité d’organisation de ladite cérémonie, ont tour à tour salué l’initiative de l’ambassadeur Claude SAHI, avant d’inviter tous les Dan de la Diaspora à adhérer massivement à cette vision.

Le Mouvement des Dan de la Diaspora entend regrouper tous les fils et filles Dan hors des frontières de leur région d’origine. Avant le grand rassemblement qui se tiendra au Palais de la Culture, la sensibilisation va se poursuivre dans toutes les communes du district d’Abidjan et certaines villes de l’intérieur et l’extérieur.