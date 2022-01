Région du Tonpki : La Fondation KED offre des cantines scolaires

La Fondation KED, présidée par Edwige Diety, a fait don d'écoles et de cantines scolaires entièrement construites et équipées aux villages de Douapleu, Lampleu et Gbantopleu au cœur du canton Kalé, dans les sous-préfectures de Gbon-Houye et Kouan-Houle, dans la région du Tonkpi.

Éducation : La Fondation KED ouvre des écoles à Gbon-Houye et Kouan-Houle

«L'école étant ma priorité, j'ai décidé d'offrir à nos tout-petits l'abri solide pour leur éducation qui est l'école », a déclaré Edwige Diety, présidente de la fondation KED. Les écoles dans les villages de Douapleu, Lampleu et Gbantopleu sont désormais dotées de bâtiment de trois classes, de cantines scolaires avec latrines. L’œuvre a été réalisée par l'organisation de bienfaisance KED. La cérémonie de remise de clés a eu lieu en présence de personnalités de haut rang, de fils et filles du grand département de Danané, du corps préfectoral et de membres de la chefferie traditionnelle.

À cela, il faut noter le don important en table-blancs offert par la même structure. «Fille de cette partie du pays, c'est avec peine et tristesse que j'ai vu des enfants prendre des cours sous des abris de fortune. À un moment donné, il fallait y mettre un terme. C'est en connaissance de cause que la fondation KED a mené ces actions sur fonds propres. C’est aussi notre manière symbolique de contribuer au développement de chez nous. Il s’agit de venir en aide aux plus démunis. Tout en aidant à la promotion de l’excellence», a expliqué Edwige Diety. «La fondation KED croit fortement que l’école, en tant que socle du développement, est un facteur de réduction de la pauvreté. Et il convient de l'en encourager », a ajouté Mme Kayo Mahi Clarisse, secrétaire d'État, fille de la région.

« Tout ce qui touche au secteur de l’éducation nationale nous intéresse. Ainsi, nous sommes ici pour épauler madame Edwige Diety, la fondation KED et toutes les bonnes volontés qui veulent bien s’impliquer dans l’éducation », a encouragé, pour sa part le représentant de la ministre de l’Éducation nationale. «Merci pour la joie que vous apportez en ce jour à nos enfants et à nous même. L'histoire le retiendra. Les mânes sauront vous récompenser », a exprimé le patriarche Gomun Germain, chef du canton Kalé. Il faut noter que la fondation KED qui a offert ces écoles primaires aux trois villages de ce canton est une structure de bienfaisance qui s'implique régulièrement dans l'éducation par des octrois de kits scolaires et des prises en charge. Cette organisation contribue à l’amélioration des conditions de vie des enfants défavorisés.

Sony Wagonda, correspondant de la région du Tonpki