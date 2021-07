Tunisie : Le pays appelle la diaspora à soutenir la lutte contre la covid

L'ambassade de Tunisie en France vient de lancer un appel à la diaspora tunisienne pour soutenir l'effort national de lutte contre la propagation du covid -19. Il faut noter que l'annonce concerne tant les personnes physiques que morales.

Tunisie : La diaspora appelée à soutenir la lutte contre la covid -19

Dans un communiqué, l'ambassade de Tunisie en France exhorte les Tunisiens résidant en France à appuyer l'effort national de lutte contre la propagation de la covid -19 en Tunisie. La note s'adresse aussi bien aux personnes physiques, morales, des associations ou des chefs d'entreprises.

Le consulat leur demande de contribuer "activement au soutien des établissements de santé en Tunisie à travers des dons en nature - équipement et matériel médical et paramédical - ou sous forme pécuniaire".

"L’Ambassade œuvrera à piloter l’opération de collecte des dons en France, sa facilitation et à assurer son acheminement, dans les plus brefs délais vers la Tunisie, avec l’option d’affréter un avion spécial à cet effet. Ces dons en nature peuvent être réceptionnés au siège de l’ambassade de Tunisie à Paris sis au 25 rue Barbet de Jouy 75007 Paris, à partir du dimanche 11 juillet 2021", peut-on lire dans la note publiée.

On apprend également que l'ambassade s'engage à mettre à disposition les moyens humains et logistiques afin de garantir le succès de cette initiative de solidarité. Par ailleurs, elle insiste sur son approche ouverte, participative, transparente et en étroite association avec la société civile tunisienne en France.

Les besoins concernent entre autres un moniteur de surveillance avec accessoires, un respirateur de réanimation haut débit ou encore des pompes à perfusion avec accessoires, un test rapide Ag covid -19, une pousse seringue automatique.

Gabriel Attal, le porte-parole du gouvernement français, a laissé entendre que son pays viendrait en aide aux Tunisiens en livrant 800 000 doses de vaccin ainsi que du matériel hospitalier.