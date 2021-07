Port-Bouët Adjouffou: 3 morts et 13 blessés dans un accident de voitures

Abidjan - Un grave accident de la circulation dans la commune de Port-Bouët, précisément à Adjouffou, a fait 16 victimes dont 03 décès, ce mercredi 14 juillet 2021.

Port-Bouët : Deux mini-cars entrent en collision,16 victimes

Selon une note des Sapeurs-pompiers militaires contactés vers 06h21, ce tragique accident de circulation à Port-Bouet Adjouffou 1er arrêt, impliquant deux mini-cars de transport, a eu pour bilan définitif: 16 victimes dont 03 décès.

“13 évacuées par l’ambulance lourde 11, le VSU 24 et le VSU 23 aux CHU de Treichville et Cocody et à la clinique des grâces. Police et pompes funèbres sur les lieux”, a annoncé le Chef des opérations, le Lieutenant Amos N’Guetta.

La route continue de faire des victimes en Côte d’Ivoire et la situation préoccupe au plus haut niveau les autorités. Le mercredi 26 mai à l’ouverture du lancement de la grande campagne de sensibilisation sur les accidents de la circulation, le ministre des Transports, Amadou Koné, a révélé que « pour l’Etat, c’est plus de 300 milliards de francs CFA (457 millions EUR) que ces accidents font perdre à l’économie nationale ».

Ce fardeau financier est souvent ventilé entre les services d'urgence et de sécurité sociale (prises en charge partielles ou totales dans les hôpitaux publics) ainsi que les heures de travail perdues (productivité) du fait de l’incapacité physique ou d’un décès.

Les accidents de la route occasionnent en moyenne 600 morts et 13 000 blessés, chaque année, en Côte d’Ivoire. 94% de ces accidents sont dus à des facteurs humains (conducteurs ou usagers) et 6% sont imputables aux autres facteurs tels que le mauvais état des véhicules et du réseau routier », relève le ministère en Charge des Transports.

D’après l’Organisation mondiale de la santé (OMS), l’Afrique est le continent qui enregistre le plus fort taux de mortalité routière annuel. Pourtant, il ne compte que pour une part marginale du parc automobile mondial.

Sur le continent, le taux moyen de décès par accident de la route, est de 27,5 décès pour 100 000 habitants, loin devant les Amériques et l’Europe dont les taux avoisinent les 9 décès pour 100 000 habitants, renseigne l’institution spécialisée des Nations unies.