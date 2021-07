Côte d'Ivoire: Alcide Djédjé échappe à la mort, son véhicule caillassé

Alcide Djédjé, Ministre délégué auprès du Ministre d’État, Ministre des Affaires Étrangères, de l’Intégration Africaine et de la Diaspora, chargé de l’Intégration Africaine, a été victime d'un grave accident de voiture.

Victimes d'accident, Alcide Djédjé et son épouse évacués d'urgence

Parti pour prendre part aux obsèques du patriarche Feu Boti Koudou Étienne, Chef du canton NEKEDI le vendredi 9 juillet 2021 à Bayota, le véhicule à bord duquel se trouvait Alcide Djédjé, Ministre délégué auprès du Ministre d’État, Ministre des Affaires Étrangères, de l’Intégration Africaine et de la Diaspora, chargé de l’Intégration Africaine, a été violemment percuté au niveau du carrefour Gbassi (à l'entrée de la ville de Gagnoa dans le sens Sinfra-Gagnoa) par un mini car de type Vario suite à l'éclatement de sa roue avant gauche, nous informe un communiqué.

Atteints, le Ministre, son épouse (grièvement blessé) et son chauffeur ont tous été évacués à l'hôpital Général de Gagnoa pour les premiers soins avant d'être transférés sur Abidjan. Même si le pronostic vital des membres du cortège ministériel, n'est pas engagé, on enregistre cependant 12 blessés (11 cas légers et 1 cas grave en observation) dans le mini car.

Ancien conseiller diplomatique, puis ministre des Affaires Étrangères sous Laurent Gbagbo, Alcide Djédjé a été nommé en avril 2021, en qualité de Ministre délégué auprès du Ministre d’État, Ministre des Affaires Étrangères, de l’Intégration Africaine et de la Diaspora, chargé de l’Intégration Africaine, dans le premier gouvernement du Premier ministre Patrick Achi.