La rappeuse Nash célèbre bientôt ses 20 ans de carrière

Cela fait vingt ans que Nash est présente sur la scène musicale. La rappeuse ivoirienne a décidé de marquer ce moment de sa carrière d'une empreinte indélébile. Le samedi 20 novembre 2021, la "go cracra du djassa" offre un concert pour célébrer ses vingt ans de carrière.

Nash en concert pour ses vingt ans de carrière

Nash, de son vrai nom Natacha Flora Sonloué, prépare activement la célébration de ses vingt ans de carrière. La rappeuse venue de Duékoué (ouest de la Côte d'Ivoire) annonce un concert grandissime avec des artistes de renom. Selon des informations recueillies auprès du staff de la complice de Prissk, plusieurs grosses pointures nationales et internationales sont attendues pour le spectacle prévu le samedi 20 novembre 2021.

C'est à Man, dans l'ouest de la Côte d'Ivoire, que Nash fait ses premières armes dans le rap. Dans les années 1995, la jeune Natacha intègre un groupe de rappeurs nommé le "Collecteeth Exceptionnel". A cette époque déjà, la flamme de la musique la consume. Quand en 1998, la famille Sonloué déménage à Abidjan, la capitale économique ivoirienne, Nash est plus que déterminée à vivre sa passion. Elle commence à fréquenter les sound-systems où elle fait montre de son talent.

Au cours d'une matinée hip hop, Natacha Flora séduit Boni du groupe RAS, qui est un pionnier du rap ivoirien. Celui-ci est sous le charme du style nouchi de Nash. L'ancien compagnon de Turbo l'invite sans hésiter sur la compilation "Enjaillement" qu'il prépare avec feu Kesdo. Nash montre à son mentor qu'il n'a pas eu tort de lui faire confiance. Avec son titre "Première Djandjou", une reprise et une réplique du tube "Premier Gaou" du groupe Magic System, Nash explose. Son flow en nouchi et teinté d'humour n'échappe pas aux ameteurs de rap.

Grâce à son abnégation, l'ambassadrice du nouchi s'est imposé dans le showbiz ivoirien. Après vingt années de carrière, elle fait partie des grands noms de la culture en Côte d'Ivoire. A côté de sa carrière musicale, Nash est très active dans le milieu hip hop ivoirien, notamment avec le festival Hip Hop Enjaillement, initié depuis 2013. Nommée ambassadrice nationale de l'UNESCO, Omanh, comme on la surnomme, est très engagée pour la cause des enfants de la rue victime de violences. Avec son ONG « Sciençons », l’artiste, croyante chrétienne, apporte aide et assistance à des jeunes désoeuvrés.

En attendant la célébration de ses vingt ans de carrière, Nash vient de sortir un nouveau single baptisé "Wô".