Inauguration de l' INFJ à Yakro: Ouattara achève un projet de Gbagbo

Le siège de l' Institut national de formation judiciaire (INFJ) , établissement créé par décret présidentiel depuis 2005, a été inauguré, ce vendredi 9 juillet 2021 à Yamoussoukro, en présence du Premier ministre Jérôme Patrick Achi.

L’Institut national de formation judiciaire (INFJ) ouvre ses portes à Yamoussoukro. L'inauguration a eu lieu, ce vendredi 9 juillet en présence du Premier Patrick Achi et de Jeannot Ahoussou Kouadio, président du Senat ivoirien. C'est en février 2005, sous l'ère Laurent Gbagbo, qu'est née l'idée de la création de cet établissement public national de formation professionnelle.

Sa construction revêt un enjeu majeur pour le plan d'actions du gouvernement ivoirien, non seulement pour tenir compte de l’amélioration escomptée, mais également parce que regardée par les partenaires au développement comme un indicateur de bonne gouvernance.

L’institut est bâti sur neuf hectares sis au quartier Morofé de la capitale politique ivoirienne, Yamoussoukro. D'un coût de réalisation à plus de 11,125 milliards de FCFA, l'Institut National de Formation Judiciaire de Yamoussoukro va regrouper quatre grandes écoles de formation initiale et continue des magistrats et greffes de la protection judiciaire.

Il aura une capacité d’accueil de 500 étudiants dont 150 pour l’école des greffes, 100 pour l’école de la magistrature, 50 pour l’école de la protection judiciaire de la jeunesse et 200 pour l’école de l’administration pénitentiaire. La formation continue vise quant à elle, 2030 participants par an.

L’Institut national de formation judiciaire (INFJ), créé par décret n° 2005-40 du 03 février 2005, faut-il le rappeler, est placé sous la tutelle administrative et technique du ministère chargé de la Justice et sous la tutelle financière du ministère chargé du Budget. Son organisation, ses attributions et son fonctionnement sont précisés par le décret n° 2016-842 du 19 janvier 2016.