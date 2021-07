Cherté de la vie: Kerozen Dj questionne Ouattara et son régime

L'artiste Coupé-décalé, Kerozen Dj, a interpellé les autorités ivoiriennes sur l'augmentation abusive des denrées alimentaires et de certains matériaux auxquels les populations font face ces derniers mois.

Kerozen Dj aux autorités ivoiriennes: "Chers gouvernants, qu'est-ce qu'il se passe?"

''Augmentation brutale du prix des matériaux de construction, des denrées alimentaires en Côte d'Ivoire, chers gouvernants, qu'est-ce qu'il se passe?'', interroge le protégé de la belle productrice ivoirienne, Emma Dobré.

Un message qui a bien évidemment été commenté par de nombreux internautes qui partagent la même préoccupation que l'auteur du titre à succès '' Tu seras élevé ''.

'''Eh hum Tonton Kero, actuellement, je buvames baca (boire de la bouillie ) avec pain. Quand je vais parlarmes (parler ), on va dire que je parle trop. La vie devename (devient) cher partout et dans tous les ménages pratiquement'', a commenté l'humoriste Papitou.

'' Franchement, c'est vraiment alarmant. C'est une question plus que nécessaire. Chers gouvernants, qu'est-ce qui se passe?", a insisté un autre internaute.

Pour des internautes, les Ivoiriens devraient plutôt prendre leurs responsabilités. ''Oui, ils sont prêts à être des pro( Gbagbo, Ouattara, Bédié, Soro....) mais jamais pro-consommateurs. Toujours prêts à marcher pour leurs leaders mais ils ne le feront jamais pour la hausse des prix des denrées alimentaires, source de vie. Si on recale leurs candidats à la course aux élections, ils sont toujours prêts à aller manifester mais on augmente les prix des denrées alimentaires, du transport ... Ils deviennent tous des muets. Pauvre Afrique. Quand est-ce qu'on cessera de penser à ces personnes déjà riches au détriment de nos intérêts. KO je suis prêt à mourir pour Gbagbo, Bédié ou Ouattara. Awouly (frère ) t'inquiète, tu n'as pas besoin de cela, c'est plutôt la faim qui va te tuer'', a déploré un fan de Keroze