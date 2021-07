Après Kerozen DJ, le groupe TNT dénonce le coût élevé de la vie

Mercredi 14 juillet 2021, Kerozen DJ est sorti de son silence pour attirer l'attention des autorités ivoiriennes sur la cherté de la vie. Un jour seulement après son intervention, le groupe TNT (Tout notre talent) a marqué son inquiétude devant la flambée des prix des denrées de première nécessité.

Comme Kerozen, TNT interpelle Ouattara sur la cherté de la vie

"Augmentation brutale du prix des matériaux de construction, des denrées alimentaires en Côte d'Ivoire, chers gouvernants, qu'est-ce qu'il se passe ?", avait cherché à savoir Kerozen DJ, visiblement excédé par la cherté de la vie. Il faut dire que depuis un moment, les Ivoiriens s'indignent de la flambée des prix des denrées alimentaires.

Après Kerozen DJ, c'est au tour de TNT de donner de la voix devant la cherté de la vie. Le duo musical ivoirien composé de Maydi (Boa Désiré) et Jo (Gomé Pkossrougnon Josué) a exprimé son mécontentement. "La cherté de la vie en Côte d’Ivoire. Il faut qu’on en parle. Les produits de base et de premières nécessité connaissent une inflation, et en haut là-bas on ne nous dit rien hein. Le bien-être de la population, c’est aussi une des missions hein aaah", ont martelé les chanteurs.

On se souvient que le Premier ministre Patrick Achi a levé le ton contre l'augmentation anarchique des prix sur le marché. À l'occasion de la reprise des activités du Conseil national de lutte contre la vie chère (CNLVC) le vendredi 2 juillet 2021, le chef du gouvernement a fait remarquer que depuis quelques semaines, le pays connait "une envolée des prix de certaines denrées sur le marché en particulier quelques fois des denrées de première nécessité qui font que les populations se sentent en difficultés, de plus en plus".

Il a regretté que "malgré les efforts de l’État pour amoindrir l’impact de la crise énergétique, des gens profitent pour saboter tout ce travail". Puis les deux compagnons d'ajouter : "On va rester dans un mutisme et un jour manger riz avec huile va devenir un luxe."