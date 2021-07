Danané: Edwige Diety offre de l'eau potable à 17 villages

La présidente de la fondation KED, Edwige Diety, a décidé de lutter efficacement contre les pandémies et la pauvreté en milieu rural à travers un vaste programme de réhabilitation des pompes villageoises en panne depuis des lustres.

Danané : Edwige Diety procède à la réhabilitation de 17 pompes villageoises

Les 16 et 17 juillet ont été pour les populations de Gopoupleu et Zealé, dans le canton Kalé du département de Danané, le coup d'envoi de l'opération " 1 village 1 pompe réhabilitée". Devant des chefs coutumiers, des femmes et des enfants en liesse, Edwige Diety a procédé à la remise officielle des clés desdites infrastructures hydrauliques aux communautés villageoises.

En marge de la cérémonie de Zealé, samedi 17 juillet, le corps préfectoral a été témoin du lancement de la 2ᵉ Édition du Tournoi de la Fraternité doté du Trophée Edwige Diety, marraine.

« Pour rappel, c'est en 2019 que le tournoi de la Fraternité a vu le jour à Guin-Houyé pour permettre à nos jeunes de vivre des vacances saines. Pour préserver notre union, je lance un vibrant appel à tous : élus, cadres et parents à s'unir autour de cette activité. Car le tournoi de la fraternité telle que souhaité sera le ciment d'une forte cohésion», a indiqué la marraine.

Edwige Diety, toute honorée par le parterre de personnalités et les nombreuses délégations venues de toutes parts, a savouré la paix et la cohésion autour du football. Après le match d'ouverture qui a opposé le village de Gbapleu à Kpoleu, et remporté par Kpoleu par le score de 2-1, Edwige Diety a offert aux associations des femmes de Zealé, un appui financier d'un montant de 1 million de francs et aux jeunes un miniconcert d'artistes de renom.

Une correspondance de

Sony WAGONDA