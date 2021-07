Divo: Ali Konaté raconte Zakpa Komenan et dit merci à Ouattara

Au moment où Roland Zakpa Komenan, ancien ministre et président du Conseil régional du Lôh-Djiboua, reçoit les derniers hommages de son peuple à Divo, avant d’être conduit à sa dernière demeure, Ali Badarah Konaté (ABK) qui fût très proche de l’illustre disparu, rend un témoignage des plus émouvant sur l’homme. Décédé le 19 mai 2021, au Maroc, des suites de maladie, à l’âge de 76 ans, Zakpa Komenan Tchekoura Rolland sera inhumé, samedi 24 juillet, au cimetière municipal de Divo, dans la stricte intimité familiale.

Obsèques de Zakpa Komenan: Le témoignant émouvant d’Ali Konaté

"En vérité, Dieu est le Seul ÊTRE qui écrit Droit avec des Lignes courbes », m'a enseigné le fils de Minata Dagnogo de la Bagoué, le professeur Zakpa Komenan Tchekoura Rolland. Aujourd'hui, un hommage lui sera rendu sur la terre de ses ancêtres, dans le Djiboua. Je retiens de l'homme que j'ai rencontré très jeune en 1990, alors candidat du PDCI-RDA aux élections municipales, par l'entremise de feu mon grand père Ali Touré, qui l'a toujours soutenu, qu'il avait la baraka, qu'il aimait profondément son peuple, les Didas, qu'il avait une vision claire du développement et du repositionnement de sa région et de son peuple. Zakpa a été très souvent un incompris mais il avait le sens de l'histoire et m'a enseigné que la plus fondamentale des sciences en Sciences Politiques, c'est justement la connaissance de l'histoire.

Un peuple qui ignore ou qui feint d'ignorer son histoire, est condamné à errer dans les travers de l'Histoire. Le ministre Zakpa est très humble et respectueux de ses oncles malinkés. Chaque malinké est un oncle pour lui. Il affectionnait les appeler "Oncle" et exigeait toujours sa part de neveu. Avec mon frère, l'honorable Famoussa Coulibaly, le ministre Zakpa Komenan a guidé nos premiers pas en politique à Divo. Il nous a soutenus contre vents et marées en 2011 aux premières élections législatives ère Ouattara, cela lui a coûté beaucoup d'inimitiés au sein du PDCI qui a refusé de le choisir comme tête de liste aux Élections Régionales de 2013.

C'est ici le lieu de rendre un vibrant hommage au Président de la République, SEM Alassane Ouattara, qui lui a apporté son soutien inconditionnel à ces élections régionales et qui l'a désigné comme tête de liste RDR. Et nous avons gagné les élections et Zakpa est devenu le Premier Président du Conseil Régional du Lôh-Djiboua. Merci au Ministre Sidiki Konaté pour le soutien politique responsable au Président du Conseil Régional. L'histoire est un témoignage basé sur la vérité. Pour avoir été un très proche collaborateur du Ministre Zakpa, conseiller, porte-parole, vice-président, émissaire un jour prochain, on écrira sur l'homme pour rendre compte, pour témoigner, pour enseigner. Vas en paix, Minata Tchekoura, l'incompris.

Ali Badarah KONATE

Fils du Lôh-Djiboua.