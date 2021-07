Jeux Olympiques: La Côte d’Ivoire et l’Egypte en Quart de finale

La Côte d’Ivoire et l’Egypte ont composté leur ticket pour les quarts de finale de l’épreuve de football des 32è jeux Olympiques à Tokyo, ce mercredi.

Jeux Olympiques football : Les exploits des pays africains

Les Ivoiriens ont ouvert le score grâce à un but contre son camp de Henrichs (67’), mais les Allemands égalisent quelques minutes plus tard par l’intermédiaire de Löwen (73’). Les Eléphants finissent à la deuxième place du groupe D avec 5 points, derrière le Brésil (1er, 7 pts). En quart de finale, le samedi 31 juillet (08h00 GMT), ils affronteront l’Espagne, leader du groupe B. La Côte d’Ivoire est jusque-là invaincue. Elle a battu (2-1) l’Arabie Saoudite et fait match nul vierge contre le Brésil (0-0), avant de partager une nouvelle fois les points, avec l’Allemagne (1-1).

Grâce à sa victoire sur l’Australie (2-0) et le match nul entre l’Espagne et l’Argentine (1-1), dans l’autre rencontre de la 3ème journée du groupe C, l’Egypte se qualifie pour les quarts. Les Pharaons olympiques ont ouvert le score avec Ahmed Yasser Rayan (44’), avant qu’Ammar Hamdy ne fasse le break (85’). En quart de finale, l’Egypte croisera le Brésil, samedi (10h00 GMT).

Avec deux victoires en autant de matchs joués dans le groupe A, le Japon (1er, 6 pts), pays hôte de ces 32è olympiades, est déjà qualifié. Mais, l’équipe nipponne affrontera la France (3ème, 3 pts) du défenseur d’origine malienne Modibo Sagnan, qui vise encore la qualification pour les quarts. Déjà éliminée, l’Afrique du Sud (4ème, 0 pt) tentera au moins de sauver l’honneur face Mexique (2ème, 3 pts).