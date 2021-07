Marie Carine Bladi s'attaque à la corruption qui "tue sur nos routes"

Pour la deuxième publication de sa tribune dénommée "Changer1Jour", Marie Carine Bladi, la présidente de Nouvel Ivoirien Côte d'Ivoire Nouvelle, un parti l'opposition, s'est intéressée à la sécurité routière en Côte d'Ivoire. L'opposante s'attaque de vive voix à "la corruption" , l'une des principales causes, selon elle, du taux élevé de mortalité observé sur nos routes.

Marie Carine Bladi: "Disons aujourd'hui et pour toujours, Non à la corruption sur nos routes !"

Pour le mois de juillet 2021, ce sont 1449 accidents de la route qui ont été enregistrés en Côte d'Ivoire. Depuis plusieurs mois, il ne passe quasiment pas un jour sans que des images horribles de ces drames ne circulent sur les réseaux sociaux. S'il est vrai qu'un accident est un fait à la base tout à fait involontaire, notre responsabilité en tant que citoyen n'est pas à ignorer.

L'obtention du permis de conduire dans notre pays est aujourd'hui un véritable business. Des personnes inaptes ou ignorantes des règles les plus basiques du code de la route, se voient délivrer des permis de conduire, pour quelques billets. Que dire des certificats de visite technique délivrés à de véritables épaves par les contrôleurs. Des véhicules bons pour la casse continuent au mépris des dangers de transporter des Ivoiriens.

Ce billet en poche, ces agents oublient que leurs vies et celles de leurs proches sont menacées par ces véhicules et ces conducteurs non-qualifiés. "Changer1Jour", c'est se rappeler que chacun de nos actes au quotidien, peut impacter la vie de notre nation. Disons aujourd'hui et pour toujours Non à la corruption sur nos routes ! !

Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire

Marie-Carine Bladi

Présidente du NICIN