Décédé à 66 ans, qui était Jacob Desvarieux, la star du Zouk

La star du Zouk, Jacob Desvarieux, 66 ans et Cofondateur du groupe Kassav', est décédé vendredi au CHU de Guadeloupe. Il avait été plongé dans un coma artificiel le 12 juillet après avoir contracté le Covid-19.

Jacob Desvarieux, star mondiale du Zouk, s'en est allé

Né à Paris le 21 novembre 1955, le musicien, arrangeur et producteur français s’est éteint à Pointe-à-Pitre vendredi. L'auteur du tube Zouk la sé sèl médikaman nou ni, avait été placé en réanimation après un test positif au Covid-19.

"Les Antilles, l'Afrique et la musique viennent de perdre l'un de ses plus grands Ambassadeurs. Jacob, grâce à ton art, tu as rapproché les Antilles à l'Afrique. Dakar où tu as vécu te pleure. Adieu l'ami", a notamment tweeté le chanteur sénégalais Youssou Ndour, figure majeure de la world music.

Diabétique et greffé d’un rein en 2008, il faisait partie des personnes les plus à risque face au coronavirus. Son opération de greffe était à l’époque devenue nécessaire, après 10 ans de lutte contre la maladie.

« Si je ne trouvais pas une greffe de rein, j’allais vivre très difficilement jusqu’à la fin de mes jours, voire mourir », avait-il confié à KTO en 2020. Sauvé par cette greffe, il avait alors invité les personnes prêtes à donner leurs organes à faire part de leur souhait à leurs proches.

C’est grâce à cela que Jacob Desvarieux a pu se produire 13 ans de plus sur scène et continuer à donner du bonheur au public avec ses amis de Kassav’ ou d’autres formations.

Pionnier du zouk

Jacob Desvarieux a grandi entre la Guadeloupe et la Martinique et a commencé très tôt à jouer de la musique. Après avoir écumé les scènes avec des petits groupes, c’est à la fin des années 70 qu’il a trouvé ses camarades de route. Pierre-Edouard Decimus, grande figure de la musique antillaise, lançait alors un nouveau groupe avec son frère Georges Decimus et Freddy Marshall. Ensemble, les quatre hommes ont formé Kassav’, dont le premier album est sorti en 1979.

La chanteuse Jocelyne Béroard a rejoint la formation en 1980, puis bien d’autres artistes sont venus les rejoindre, dont Patrick Saint-Eloi, emporté par un cancer en 2010. Souvent simplement connu en tant que groupe, Kassav’ est en réalité bien plus que cela.

C’est une formation mouvante, dont les membres sortent régulièrement des albums en solo. Au total, près de 80 disques sont sortis, si l’on compte ceux de tous les membres de Kassav’.

Parmi eux, le fameux Yélélé, un des cinq albums de Jacob Desvarieux. Sorti en 1984 et enregistré avec Georges Decimus, il contient un des plus grands tubes de la formation, Zouk la sé sèl médikaman nou ni.

Le groupe Kassav', pionnier du zouk, fera danser la planète entière et vendre des millions d'albums.