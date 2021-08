JO Tokyo 2020-Marie Josée Ta Lou aux Ivoiriens : "Je suis désolée"

Marie Josée Ta Lou a terminé 4e lors de la finale des 100 mètres aux Jeux olympiques de Tokyo. La sprinteuse ivoirienne a présenté toutes ses excuses au public ivoirien pour n'avoir pas pu décrocher l'or.

Marie Josée Ta Lou fait réagir la toile

La finale des 100 mètres des Jeux olympiques de Tokyo s'est tenue le samedi 31 juillet 2021. Malheureusement pour la Côte d'Ivoire, Marie Josée Ta Lou a terminé à la 4e place comme à Rio il y a cinq ans. La triple médaillée aux Mondiaux n'a pu s'imposer face à Elaine Thompson-Herah, qui a dominé la course, Shelly-Ann Fraser-Pryce et Shericka. Très déçue par cette performance (10'91), la coureuse ivoirienne a tenu à présenté ses excuses à ses compatriotes. "Je suis désolée", a écrit Marie Josée Ta Lou sur son compte Twitter.

Ces propos de la championne ivoirienne ont suscité une vague de réactions sur la toile. Myss Belmonde Dogo, la ministre ivoirienne de la Solidarité et de la Lutte contre la pauvreté, a immédiatement apporté son soutien à Ta Lou. "Nous sommes tous fiers de toi, notre championne. Demain sera meilleur. Garde le cap", a-t-elle déclaré. À l'instar de Myss Belmonde, Patrick Achi a exprimé toute son admiration à Ta Lou. "Non ! Toute la Côte d’Ivoire est fière de vous chère @majo10s70 ! Mandela disait : je ne perds jamais, soit je gagne, soit j’apprends ! Nous étions avec vous hier, aujourd’hui, et nous le serons dès lundi pour le 200m. Merci à vous. Merci pour tout", a tweeté le Premier ministre de la République de Côte d'Ivoire.

Plusieurs internautes ont encouragé Marie Josée Ta Lou, lui faisant savoir qu'elle n'avait pas à s'excuser auprès d'eux. Bien au contraire, ils ont démontré toute leur fierté à la gazelle ivoirienne. Rappelons que la vice-championne sur 100m et 200m de Londres 2017 demeure en course pour les 200m. Elle peut donc toujours décrocher la médaille d'or.