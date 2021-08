Décès de Jacob Desvarieux : Dominique Ouattara pleure un "ami"

Le décès de Jacob Desvarieux le vendredi 30 juillet 2021 a secoué le monde de la musique, mais également celui de la politique. En Côte d'Ivoire, la Première dame Dominique Ouattara n'est pas restée insensible à la disparition du cofondateur du célèbre groupe Kassav'.

Décès de Jacob Desvarieux : L'hommage de Dominique Ouattara

Depuis un moment, Jacob Desvarieux n'allait pas bien. Atteint de la covid -19, la star française avait été plongée dans un coma artificiel à la mi-juillet 2021. Face aux rumeurs de sa mort, le staff managérial du groupe Kassav' avait dû apporter un démenti à travers un communiqué. "Nous vous remercions de ne pas faire circuler de fausses informations sur WhatsApp afin de laisser travailler sereinement l’équipe du CHU de Pointe-à-Pitre et de ménager ses proches. Merci de faire circuler ce message", pouvait-on lire dans la note.

Malheureusement, le décès de Jacob Desvarieux a été annoncé le vendredi 30 juillet 2021. Chanteur et musicien de talent, il quitte définitivement la scène à l'âge de 66 ans. C'est avec une "vive émotion" que Dominique Ouattara a appris la nouvelle du décès du compagnon de Jocelyne Beroard.

"Jacob était un ami de la Fondation Children of Africa. Comme beaucoup d'entre vous, il nous a fait vibrer au rythme de ses belles mélodies et de son timbre de voix si particulier", a dit la Première dame ivoirienne. L'épouse d'Alassane Ouattara n'a pas manqué de rappeler que l'immense talent de Jacob Desvarieux "a marqué l'histoire de la musique à une échelle mondiale" et "ses chansons demeureront dans nos coeurs". Elle a adressé ses sincères condoléances à la famille du défunt, mais également au groupe Kassav' et à tous ses fans.

Jacob Desvarieux est né le 21 novembre 1955 à Paris. Artiste de renom, avec Pierre Edouard Decimus, il a été à la base de création du groupe Kassav'.