Jacob Desvarieux placé en coma artificiel : Voici comment il va

Jacob Desvarieux ne va pas bien. Mais contrairement à la rumeur, le cofondateur du célèbre groupe antillais Kassav' n'est pas décédé. Selon l'équipe managériale de la formation musicale, il "a été plongé dans un coma artificiel".

L'état de santé de Jacob Desvarieux "jugé stable"

La nouvelle de la mort de Jacob Desvarieux a très rapidement envahi la toile, provoquant une vague d'hommages en l'honneur du compagnon de Jocelyne Béroard. Dans un communiqué, Los Production et Kassav' Management ont démenti la mauvaise information. "Comme annoncé hier dans les médias, Jacob Desvarieux a été plongé dans un coma artificiel pour lui donner les soins nécessaires. Il s’agit d’un protocole médical classique", pouvait-on lire dans la note.

Le communiqué précise également que "son état est jugé stable par ses médecins, et nous aurons plus d’informations sous 48 heures". "Nous vous remercions de ne pas faire circuler de fausses informations sur WhatsApp afin de laisser travailler sereinement l’équipe du CHU de Pointe-à-Pitre et de ménager ses proches. Merci de faire circuler ce message", ont recommandé Los Production et Kassav' Management.

Claudy Siar avait envoyé un message de soutien à Jacob Desvarieux lui demandant de tenir. 3JACOB, mon grand frère, ne lâche rien ! Tu sais la fraternité, le respect, la passion, l’amour, la reconnaissance que j’ai pour toi ! Que nous avons tous pour toi ! Je te dois une part importante de ma fierté d’être antillais. Toi et moi partageons notre légitime et indéfectible attachement à l’Afrique, le continent de nos ancêtres, notre continent", avait écrit l'animateur français sur Instagram.

Chanteur, musicien, arrangeur et producteur de talent, Jacob Desvarieux est né le 21 novembre 1955 à Paris. En 1979, après une rencontre avec Perre-Edouard Décimus, les deux hommes fondent le groupe Kassav', qui a fortement influencé la musique antillaise. Ils seront rejoints plus tard par Jocelyne Béroard, Jean-Philippe Marthély et Jean Claude Naimro.