Le couple Emma Dobré - Saga la légende divisé: Kerozen Dj cité

L'artiste Coupé-décalé, Saga la légende, n'est pas du tout content de sa compagne Emma Dobré, productrice de Kerozen Dj. Ce qu'il s'est passé.

Saga la légende à Emma Dobré: ''Ça fait 5 ans qu'on me traite de gigolo, tu n'as jamais démenti''

Dans un message posté sur Facebook, Kerozen Dj a fait savoir qu'il considérait Debordo Leekunfa comme le plus talentueux des artistes Coupé-décalé. ''Pour moi, tu es le plus talentueux d’entre nous Debordo Leekunfa. Bonne chance pour ton nouvel opus. 31 juillet, MASSAII'', a écrit l'enfant de Siporex. Il n'en a pas fallu davantage pour susciter la colère de Dj Leo. "Kerozen, dis plutôt que Debordo est plus talentueux que toi parce que tu sais ce que tu vaux malgré ton succès, mais ne généralise pas parce que moi, je ne vois pas le super talent de Debordo. Il chante juste mais rien de plus'', a réagi Dj Leo.

Face à la polémique suscitée de ces deux réactions, la productrice de Kerozen Dj, Emma Dobré, est montée au créneau pour apaiser les esprits. '' Nous assistons à un remue-ménage sur la toile concernant les propos de mon artiste Kerozen ... Je cite : (pour moi, Debordo est le plus talentueux d’entre nous). A tous ceux qui ont été heurtés par ces propos, je vous demande en toute humilité, mettons balle à terre. Nous sommes une famille. Faisons le showbiz avec élégance'', a écrit la belle Emma Dobré. Puis d'ajouter: ''A mon artiste, reste comme tu es. Malgré ta popularité indéniable, tu continues de bosser dur. Toujours prêt à aider les autres, tu gardes les pieds sur terre et tu demeures humble. J'en suis fascinée. Dieu veille sur toi'', a-t-elle imploré.

Une sortie qui n'a visiblement pas été appréciée par Saga la légende, concubin d'Emma Dobré et également artiste du label Emma Dobré Prod. ''Ça fait 5 ans qu'on me traite de gigolo et de tous les noms, tu n'as jamais fait un post pour démentir, pour laver mon image. Je vois vraiment l'intérêt que tu apportes à ton artiste Kerozen mais ce genre de discrimination, n'est pas bon dans un label'', a-t-il commenté.